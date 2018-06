Zloděj obklíčený skladníky dostal 28 měsíců vězení, i kvůli znásilnění

A ukázalo se, že všímaví skladníci nezadrželi jen pachatele krádeže, ale i pokusu o znásilnění.

Recidivista Jan B. (z anonymizovaného rozsudku, který redakce získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, jeho příjmení zjistit nelze) podle spisu kradl 5. prosince odpoledne v nakládací zóně Stavebnin DEK v Ostravě-Hrušově.



Nezaměstnaný a čtyřikrát trestaný muž si tam vyhlédl zaparkovanou bílou dodávku, která byla na boční straně otevřená. Přijel k ní v červeném osobním autě, kde seděl jako spolujezdec na místě za řidičem.



„Z volně přístupného nezajištěného nákladního vozidla odcizil jeden kus elektrické vrtačky s příslušenstvím v černém kufříku a jeden kus aku vrtačky v červeném kufříku. Způsobil tak škodu ve výši 15 400 korun,“ konstatuje v rozsudku soudkyně Miluše Wiwegerová.

V bílé dodávce však seděl muž, který si zloděje všiml a vyběhl ven. Osádka červeného vozidla se pokusila ujet, ale pohotoví zaměstnanci stavebnin na „ještěrkách“ jí v tom zabránili. Jedním z nich byl dvacetiletý Jan Dlouhý.

VIDEO: Skladník Jan Dlouhý popisuje, jak s vozíky obklíčili zloděje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Podařilo se je zadržet na místě do doby, než přijela policie. Jeden muž vystoupil z auta a snažil se zaměstnance i zákazníky přesvědčit, že on za to nemůže, ale byla to marná snaha,“ řekl k případu loni v prosinci ředitel ostravské prodejny Tomáš Breitkopf.

Za krádež ve stavebninách byl podle rozsudku stíhán jen Jan B., který vrtačky odcizil v době, kdy byl za podobnou trestnou činnost v podmínce. Duchapřítomné skladníky, kteří nenechali zloděje zmizet, vedení firmy finančně odměnilo.

Přepadl dívku a zatáhl ji do lesíku

Ke krádeži se dopadený recidivista doznal. Obviněn byl ale i ze závažnějšího přečinu - pokusu o znásilnění. Podle soudu si loni v srpnu v Ostravě už za tmy vyhlédl v tramvaji dívku, sledoval ji a ve Zvěřinské ulici napadl. Oběti zacpal rukou ústa, aby nekřičela, chytil ji a odnesl mezi stromy, kde ji začal osahávat.



„Brečela jsem, snažila jsem se s ním mluvit. Slyšela jsem, jak si něco rozepíná. Řekla jsem mu, že mám strach, ať přestane, že jsem ještě s nikým nespala,“ vypověděla poškozená dívka. Agresor nakonec souhlasil, zvedl se a odešel.



Jan B. se k soudu nedostavil, i když byl k hlavnímu líčení řádně předvolán. Ve své dřívější výpovědi na policii přiznal, že cestoval stejnou tramvají jako dívka, ale že neví, jestli se pokusil někoho znásilnit, protože byl pod vlivem pervitinu. Obžalovaného muže si však všimli svědci, usvědčovaly ho také kamerové záznamy a pachové stopy.



„Je zřejmé, že na obžalovaného je třeba působit represivním nepodmíněným trestem odnětí svobody, když jiný druh trestu již dle názoru soudu nemůže splnit svůj zákonný účel,“ napsala do rozsudku soudkyně Wiwegerová. Muže poslala na 28 měsíců do věznice s ostrahou. Verdikt zatím není pravomocný.