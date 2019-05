VIDEO: Zloděj strhl ženě řetízek, pak ho na útěku před cyklisty zahodil

Dvaapadesátiletý muž v poslední březnový den zaklepal na vchodové dveře bytového domu krátce poté, co do nich vstoupila třiaosmdesátiletá seniorka. Ta mu otevřela a dala se s ním do řeči. Po chvíli se z dotyčného vyklubal kriminálník.

„Využil situace, strhl jí řetízek a dal se na útěk,“ uvedla krajská policejní mluvčí Gabriela Pokorná.



Situaci ale zahlédli cyklisté, kteří zrovna projížděli kolem. Lupič v obavách z dopadení řetízek odhodil a rychle zmizel. „Cyklisté šperk vrátili poškozené,“ řekla Pokorná.

Policisté se poté pustili do vyšetřování. K dispozici měli záběry ze společných prostor domu, kde byla kamera, i z jedné z ostravských tramvají.

Podle zjištění policistů si totiž muž zřejmě svou oběť vyhlédl již při jízdě v MHD.

„Díky obrazovému záznamu a prověřování kriminalisté identifikovali konkrétního muže. Ten se následně ke skutku přiznal,“ dodala policejní mluvčí. Dotyčný byl v minulosti již trestaný za loupež. Nyní mu hrozí až tříleté vězení.