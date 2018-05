VIDEO: Řidič kradeného auta uběhl dva kilometry, pak ho vyčenichal pes

Třiadvacetiletý cizinec dostal zaplaceno za to, že odveze ukradené Audi Avant za 1,2 milionu korun z Německa do Čech. To také v pátek ráno udělal, kolem osmé hodiny s autem přejel hranici Selb - Aš. Za podezřelým autem se rozjela německá policejní hlídka.

„Němečtí kolegové ohlásili přeshraniční pronásledování a do akce se zapojili chebští policisté. Řidič jel s vozidlem po silnici I/64, u obce Nový Žďár zastavil a začal utíkat. Německá policejní hlídka se za ním rozeběhla. Nakonec ho našel náš psovod a jeho pes Winer, který muže odhalil po dvou kilometrech schovaného v křoví,“ informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Böhmová.

Jak se ukázalo, automobil v Německu někdo ukradl v noci na pátek ve městě Essen. Cizinec měl potom za úkol převézt ho přes hranice.

„Zadrženého muže jsme obvinili z podílnictví a soud ho v neděli poslal do vazby. Hrozí mu až šest let vězení,“ doplnila k případu Böhmová.