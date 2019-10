Pusťte na Kozí dráhu cyklisty, žádají města. O vlaky tu zájem nemají

Pracovní skupina je složena ze zástupců Správy železniční dopravní cesty, Děčína a Teplic. Město Děčín dokonce iniciuje vznik memoranda, jež by mělo pomoci vyřešit budoucnost této trati.

„Memorandum vzniká, zatím existuje předběžný návrh. Nyní probíhá oslovení obcí po trase Kozí dráhy, zda ho podepíšou a jaký je jejich názor na využití této železniční trati,“ sdělil mluvčí Děčína Luděk Stínil.

Doplnil, že vybudovat cyklostezku na místě nevyužívané trati je jedna z vizí vedení Děčína, jak zlepšit mobilitu ve městě a jeho okolí.

Vlastníkem Kozí dráhy je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která se nápadu na vybudování cyklostezky na místě dřívější dráhy nebrání.

O zachování trati nemá kraj ani města zájem

„Je důležité uvést, že město Děčín, Teplice i Ústecký kraj nemají zájem o zachování trati pro potřeby objednání pravidelné osobní dopravy a naopak velmi usilují o jiné alternativní využití této dráhy, například zřízením cyklostezky,“ podotkla mluvčí společnosti Nela Friebová.

Kozí dráha Naposledy byla v jízdním řádu označovaná jako železniční trať číslo 132, vznikla v roce 1871, tehdy ještě jako Duchcovsko-podmokelská dráha. Propojuje Děčín, Jílové, Libouchec, Telnice, Krupku, Novosedlice a Oldřichov u Duchcova.

Pravidelný provoz zde skončil v roce 2007. O čtyři roky později na ní došlo v důsledku poškození trati k výluce provozu mezi Telnicí a Oldřichovem u Duchcova. Dodnes jsou tu popadané stromy, naplavené bahno, ukradené podkladnice či rozřezaná kolej. Trať zarůstá náletovými dřevinami a pražce jsou v nevyhovujícím stavu.

V úseku Děčín–Telnice jezdily částečně vlaky ještě v letech 2013 a 2014.

„Před ním je však nutné dráhu formálně zrušit a tomu předchází dlouholetý proces,“ dodala Friebová.

Snahou SŽDC proto bylo prosadit do změny zákona o drahách tzv. institut konzervace dráhy, který by časově urychlil proces transformace dráhy na cyklostezku ve prospěch většiny obyvatel regionu.

„Tato změna zákona ale nebyla Sněmovnou schválena. Proces změny bude tedy nadále jak v tomto případě, tak i v jiných pomalý,“ doplnila Friebová.

Nápad s využitím Kozí dráhy jako cyklostezky oceňují i v Teplicích. Podle náměstka primátora Jiřího Štábla (ANO) by byla škoda nevyužít jejího potenciálu.

Finanční odhad na přebudování neexistuje

„Jedná se o relativně rovinatou trať. I z hlediska turistického ruchu a přilákání dalších turistů do regionu by bylo vhodné z ní udělat cyklostezku,“ zmínil Štábl.

Jaké by byly náklady na přebudování trati, však netuší. „Finanční odhad neexistuje. Věřím ale, že by to nemuselo být drahé. Asi by to vyšlo levněji, než kdyby se měla trať uvést zpátky do vlakového provozu. Vždyť ta cesta je zpevněná, jen by se musely odstranit koleje,“ poznamenal Štábl.

„Naše představa je, že vybudování cyklostezky zaplatí kraj, který cyklostezky v posledních letech buduje. Město Děčín by pravděpodobně financovalo napojení cyklostezky v Děčíně na svou infrastrukturu,“ sdělil Stínil.

„Prvním krokem ale je, aby obce na Kozí dráze byly jednotné a společně začaly s krajem jednat. Odhadnout, kolik by vybudování cyklostezky stálo, je zatím předčasné,“ dodal Stínil.

Ústecký kraj však zatím o financování této akce neuvažuje. „Kraj prioritně řeší realizaci a financování čtyř páteřních cyklotras v regionu. V tuto chvíli je nejdůležitější příprava a stavba cyklostezky Ohře,“ upozornila mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Připustila však, že by realizace cyklostezky prospěla dopravě i cestovnímu ruchu. „Zvažuje se ale více variant,“ dodala.

Návrat vlaků? Nepravděpodobné

Kozí dráha je od roku 2007 bez pravidelného provozu, a že by se na ní v budoucnu vrátily vlaky, je nepravděpodobné.

„Objednávka turistické příležitostné dopravy je pro trať tou nejhorší variantou. Pro stát, potažmo SŽDC, je obnova sjízdnosti trati a vynakládání neúměrně vysokých finančních nákladů na obnovu trati společensky neefektivní a nerentabilní,“ vysvětlila mluvčí SŽDC Nela Friebová.

Friebová dodala, že náklady na přestavbu trati na cyklostezku by měly hradit obce.

„Například z různých dotačních titulů podpory ekologické dopravy a podpory cyklostezek. Jednou z možností je i Státní fond dopravní infrastruktury. Cyklostezka by pak byla majetkem obce,“ popsala Friebová.

Podle Stínila nyní pracovní skupina připravuje studii mobility a potenciálu daného území, aby bylo k dispozici co nejvíce podkladů pro rozhodnutí, jak cyklostezku pojmout.

„Zcela jistě by měla obsahovat všechny moderní prvky tohoto typu liniových dopravních staveb a také by měla být přizpůsobena pro provoz integrovaného záchranného systému (IZS). Pokud by například došlo kvůli havárii k uzavření Teplické ulice, která spojuje centrum Děčína s Bynovem a Jílovým, složky IZS by mohly jezdit právě pro cyklostezce,“ poukázal mluvčí Děčína.