Umělci i kováři otevřou ateliéry. Zákazník poctivou práci ocení, říkají

„Tradičně bude v sobotu v provozu výheň. Budu kovat hřebíky, kliky a také nějaké ozdobné špičky,“ říká Jiří Hudec z Lísku na Bystřicku.

„Každé dítě dostane jako v minulých letech na památku kovaný hřebík a třeba si na něj vzpomene, když se bude rozhodovat, čím by chtělo být, a stane se také kovářem,“ dodává s úsměvem Hudec. Na prodej bude mít svícny nebo i jiné výrobky.



Jelikož Jiří Hudec kromě černého řemesla holduje také fotografování, vystaví v kovárně třicet svých krajinářských snímků.



Prohlídku plně vybavené kovárny, ale také možnost vyzkoušet si řemeslo na vlastní kůži nabízí také umělecký kovář Petr Štáfl z vesničky Uhry, místní části Přibyslavi.

„Loni ke mně přišlo na Dny otevřených ateliérů kolem stovky lidí, letos jsem se lépe připravil,“ prozradil Štáfl.

Kam a kdy za kováři Jaroslav Dymák - sobota 9 až 16 hodin, Sokolovecká 72, Libice nad Doubravou (www.kovarstvi-dymak.wz.cz) Lukáš Herold - sobota 9 až 12 a 13 až 17 hodin, neděle 10 až 12 a 13 až 16, Rozkošská 2287, Havlíčkův Brod (www.herold-kovarstvi.cz)

Petr Štáfl - sobota i neděle 9 až 11 a 13 až 17 hodin, Uhry 816, Přibyslav (Facebook: Umělecké kovářství Petr Štáfl) Jiří Hudec - sobota 9 až 12 a 14 až 16 hodin, Lísek-Lhota 95 (www.kovarstvi-hudec.cz) Jan Schwarz - sobota 9 až 16 hodin, Svatý Kříž 63, Havlíčkův Brod Umělecké kovářství Fučík & Skála - sobota 9 až 16 hodin, Štoky 78 (www.fucikskala.cz) Bedřich Řezáč - sobota 10 až 17 hodin, Tasov 174 (www.kovove-kralovstvi.webnode.cz) Přehled všech míst zapojených 6. a 7. října do Dnů otevřených ateliérů najdete na www.vysocina-kultura.cz. Akci každoročně pořádá Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě.



Nachystal proto i výstavu uměleckých kovaných plastik. „Bude také možnost pustit větší kovářské stroje jako třeba buchar, pro děti připravíme hřiště a také malé občerstvení,“ řekl.



Petr Štáfl se pravidelně účastní velkých kovářských setkání - Hefaistonu na Helfštýně, Brtnické kovadliny nebo také akce v rakouském městečku Ybbsitz. „To jsou stěžejní místa našich sympozií. Sekáváme se a ovlivňujeme navzájem,“ říká teprve jednadvacetiletý kovář.

„Poprvé jsem si sáhl do ohně, jak se říká, už ve čtrnácti letech, takže se řemeslu věnuji už sedm let. Ale učíme se až do smrti, takže se dá říci, že teprve začínám,“ dodává s úsměvem.

Mladík z Uher si všímá, že přibývá zákazníků, kteří ocení poctivou ruční práci. „Myslím, že lidé začínají cítit, jaká práce je kvalitní a vydrží déle. Když si od kováře něco objednáte, je to pro několik dalších generací. Vnímám to tak, že je všeobecně pro řemeslníky lepší doba,“ zmiňuje Petr Štáfl.

Někteří kováři v regionu mají otevřeno pouze v sobotu, jiní zpřístupní své kovárny také v neděli.