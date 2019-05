Záchranáře na soutěži čekal běsnící schizofrenik, dítě v řece i nehoda

Venku zakvílí brzdy auta, ze kterého vyskakují policisté. Jejich úkolem je zpacifikovat rozzuřeného, sekyrou ozbrojeného schizofrenika, aby mohli zasáhnout také záchranáři.

Vtrhnou dovnitř, ohlušujícími výbuchy dělbuchů útočníka paralyzují a rychle zneškodní. Problém je v tom, že jeho sestra, kterou držel jako rukojmí, ho brání. Policisté se jí snaží vysvětlit, že bratrovi nechtějí ublížit, ale žena dál křičí a snaží se muže zákona dostat od bratra. Policisté musí držet i ji.

Dovnitř v tu chvíli vbíhá posádka záchranné služby z Vysočiny. Pracovat musí na několika frontách, pomoc potřebuje těžce zraněný otec, pořezaná matka i viník celého dramatu. Je to stresující a velmi náročné, ale i s takovými situacemi se mohou záchranáři při skutečných zásazích potkat.

„Kromě odborných věcí a schopnosti reagovat ve stresující situaci se tady dobře trénuje souhra s bezpečnostními složkami a ukazuje se, jak jsou aktéři schopni takový úkol zvládnout. Myslím si, že to většina posádek zvládá velmi dobře,“ nastínil rozhodčí Igor Krúpa.

Sestru schizofrenika a jeho rukojmí hrála výborně Jaroslava Holá. „Je to hodně náročná role, křičím tady na policisty, bráním bráchu, aby mu neubližovali. Musím to absolvovat celkem osmadvacetkrát. Zítra asi vůbec nebudu mluvit,“ říká figurantka, která je profesí cukrářka a na Rallye Rejvíz jezdí už devět let.

Policisté zkušenosti ze soutěže vítají. „Jsou tady naše prvosledové hlídky. Když jde o ohrožení života nebo pachatele se zbraní, vyjíždějí jako první. V republice máme takových dvou až tříčlenných hlídek 180, tady je jich 28. Postupně se snažíme tady protočit všechny, protože to je velmi prospěšné,“ říká vedoucí služby pořádkové policie Martin Hrinko.

Nebyla by přitom to Rallye Rejvíz, kdyby organizátoři nepřišli s překvapením. Tentokrát chtějí zjistit, jak budou reagovat policisté a záchranáři na nečekaný úkol. Jedou totiž podle navigace k jinému úkolu, když se objeví u silnice žena představující dítě. Policisté okamžitě zastavují.

„Hrály jsme si s kamarádkou a ona se ztratila,“ třese se figurantce hlas. Stojí jen pár metrů od řeky Desné. Policisté zhodnotí situaci a okamžitě jdou do vody. Za chvíli objeví převrácený raft, pod kterým je dívka představovaná rovněž dospělým člověkem, zaklíněná.

Policisté ji vytáhnou z vody. Na figuríně potom ukazují, jak podchlazenému dítěti, které už nedýchalo, pomoci. Za chvíli dorazí kanadští záchranáři, kteří „rozdělanou“ práci dokončí. Dívka je zachráněna.

Záchranář: Je to dobré si to procvičit, může se to stát kdykoliv

Žádný oddych ale nenásleduje, úkoly se dál hrnou jeden za druhým. Na výjezdu z Velkých Losin směrem na Maršíkov havaroval linkový autobus s patnácti lidmi a policisté, hasiči a záchranáři bojují o jejich životy.

Dva už bohužel nezachrání, ostatní záchranáři třídí podle zranění. Jsou označeni údaji se jménem a zjištěným zraněním a odváženi do nemocnice. Za dvacet minut náročný úkol končí.

„S takovými nehodami nemáme žádnou zkušenost, takže je dobré si zásah procvičit, protože při současném provozu se taková nehoda může stát prakticky kdykoli,“ míní lékař posádky ze Zlínského kraje Pavel Janík.

Desítka úkolů prověřuje schopnosti policie, záchranářů i hasičů. „Ač některé vypadají, že se ani nemohly stát, vždycky vycházíme z toho, co se už stalo a je to popsané,“ vysvětluje mluvčí Rallye Rejvíz Jiří Pavlík. Proto je také soutěž konající se v Koutech nad Desnou a okolí jednou z nejuznávanějších záchranářských soutěží na světě.