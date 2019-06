Letní sezona na koupalištích začala, někde chystají velké opravy

Obyvatelé holešovské části Všetuly se brzy opět vykoupou ve zdejším sportovním areálu. Místní radnice zde totiž připravuje vybudování nového bazénu. Aktuálně nechává zpracovat projektovou dokumentaci a komunikuje s vodoprávním úřadem.

„Náklady na stavbu přesáhnou dva miliony korun, práce začnou zřejmě na jaře příštího roku,“ informoval holešovský starosta Rudolf Seifert.

De facto se tím zlegalizuje koupání ve Všetulích, bez něhož se místní museli v poslední době obejít. Na místě totiž v současnosti stojí nádrž, kde se lidé dřív běžně koupali. Před dvěma lety ji však město přestalo napouštět. Vyšlo totiž najevo, že není k dispozici žádný dokument o kolaudaci stavby, nádrž tedy není oficiálním koupalištěm a koupání v ní tak není podle zákona možné.

Starý, 35 metrů dlouhý bazén, vznikl v 50. letech v akci Z. I když to dřív bývala běžná praxe a vesnická koupaliště bez příslušných povolení fungovala, dnes už by to bylo v rozporu s normami. I proto nechá město ještě před zahájením stavby starý bazén zbourat.

„Chtěli bychom udělat koupaliště hotelového typu. To znamená nějaký menší bazén, aby se lidé mohli osvěžit, když tam jezdí na kole, hrají fotbal nebo jezdí na kolečkových bruslích. Je vedle toho vyhlášená restaurace, takže by to mělo být doplnění sportovního areálu ve Všetulích,“ vysvětlil Seifert.

Hlavní holešovské koupaliště funguje v sousedství zámecké zahrady, město provozuje ještě krytý bazén poblíž sídliště U Letiště. I ten chce radnice v nejbližších letech zmodernizovat.