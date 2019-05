Nové brouzdaliště i fólie na vodu. Koupaliště se chystají na otevření

MF DNES zmapovala novinky, které se v areálech koupališť a otevřených akvacenter v letošním roce chystají.

Luka nad Jihlavou Teplotu vody udrží speciální fólie

Například v Lukách nad Jihlavou by chtěli otevřít už příští týden v pátek. „Podle předpovědí by se už mělo začít dělat hezky. Příští týden chceme zapnout čerpadla na ohřev vody. Momentálně je její teplota 17 °C,“ říká starosta Luk Viktor Wölfl.

Stabilní teplotu vody by mělo pomoci udržet i nové krytí hlavního bazénu speciální fólií. „Je to asi jeden centimetr silná fólie se vzduchovými kapsami, která bude plavat na vodě. Díky svým vlastnostem bude izolovat teplo a my budeme mít možnost lépe ovládat teplotu vody, kterou ohříváme čerpadly,“ vysvětluje starosta.

Fólie bude srolovaná na speciálním válci, ze kterého se rozvine na hladinu vody. „Požadavek byl, aby to zvládl jeden člověk a celý proces by neměl trvat déle než 30 minut,“ dodal.

Městys si od této milionové investice slibuje úsporu energií za vytápění, ale i dřívější zahájení sezony a tím i vyšší návštěvnost. Zatímco před celkovou revitalizací v roce 2016 tam za sezonu zavítalo maximálně 25 tisíc lidí, loni to bylo už 40 tisíc návštěvníků.

Jemnice Zcela nový biotop otevře v červenci

Novinkou bude i zahájení provozu nového koupacího biotopu v Jemnici. A to od července. Bude to v pořadí už třetí biotop, který se na Vysočině otevře. První vznikl na Šiklově mlýně, druhý otevřeli v roce 2016 v Třešti. A právě tam se Jemničtí inspirovali.

„Biotopy jsou trend posledních let. Je to bezchlorová voda. Systém filtrace má zajistit kvalitní vodu po celou letní sezonu,“ říká starosta Jemnice Miloň Slabý. A právě toto by mělo návštěvníky přilákat, protože okolní rybníky nebo i blízká Vranovská přehrada bývají už v červenci špinavé.

Biotop leží v místě původní vodní nádrže v údolí Želetavky. V jeho těsném sousedství vede cyklostezka spojující Jihlavu s rakouským městem Raabs. „Je to opravdu velmi krásná lokalita, kde jsou vzrostlé stromy, což v případě velkých veder zaručí příjemný stín,“ připomíná Slabý.

Součástí biotopu budou vodní hřiby, skluzavky a tobogán. „Použili jsme modernější technologie, díky kterým jsme schopni efektivněji čistit vodu, takže nároky na velikost biologické části nejsou tak velké,“ řekl pro ČTK Ondřej Doležal ze společnosti Bioaqua, která jemnické koupaliště staví.

Veškerá voda v koupací části projde filtračním systémem za den a půl. „Nároky na obsluhu, energie i dopouštění vody jsou u biotopu podstatně menší než u chemicky čištěných bazénů,“ řekl Doležal. V Jemnici bude nutné dopouštět jen vodu, která se odpaří. Šedesátimetrový vrt s vydatností 25 kubických metrů vody denně bude podle Doležala dostatečný.

Stavební práce na biotopu začaly před rokem a půl. Radnice za něj zaplatí necelých 28 milionů korun. Oproti původním plánům cenu zvýšily rozsáhlejší terénní úpravy a hluboký vrt, díky němuž nebude nutné dopouštět vodu z vodovodního řadu.

Vstupné pro dospělé by se mělo pohybovat od 50 do 70 korun. Počítá se s levnějším vstupným v určitých hodinách.

Jihlava Vodní ráj investoval do nového brouzdaliště

Původně už od 1. června chtěl otevřít své venkovní prostory také akvapark Vodní ráj v Jihlavě. Plány museli ale jeho šéfové kvůli deštivému počasí přehodnotit.

„Kvůli nepříznivému počasí se nám zdržely i práce na opravách popraskaných obkladů a dlažby u venkovních bazénů. Rozhodli jsme se, že otevření o jeden týden posuneme. S největší pravděpodobností to bude 8. června, ale samozřejmě v závislosti na počasí,“ uvedl mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Největší škody po zimě jsou opadané a popraskané obklady v bazénových vanách. Veškeré nutné opravy budou podle Málka stát zhruba půl milionu korun.

Největší a zároveň nejdražší novinkou nastávající sezony bude nerezové brouzdaliště se skluzavkami pro nejmenší. Pořizovací cena a všechny práce vyjdou na necelé čtyři miliony korun.

Třebíč Nová skokanská věž pro milovníky adrenalinu

Momentálně vrcholí stavební práce také na opravě bazénu a skokanské věže v třebíčském koupališti Polanka. „Právě na jejich dokončení závisí i zahájení sezony na koupališti. Předpokládáme, že by to mohlo být 18. června. Samozřejmě dalším faktorem, který toto datum může ovlivnit, je počasí,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Město do opravy investovalo šest a půl milionu korun. Skokanská věž tohoto typu je největší atrakcí třebíčského koupaliště. Podobnou v širokém okolí nenajdete. V minulosti se skokanské věže spíše bouraly.

Do další etapy se letos posune i obnova šaten bývalých říčních lázní od architekta Bohuslava Fuchse.