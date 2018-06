Brněnská Riviéra je opravená. Nabídne spoustu atrakcí, vstupné podraží

Před rokem nepatřilo koupaliště Riviéra k těm nejatraktivnějším místům, kde trávit horké letní dny. Bazény byly zajímavé pouze svým podlouhlým tvarem připomínajícím řeku. Městu se jeho provoz ekonomicky příliš nevyplácel, jelikož betonové vany propouštěly 200 kubíků vody denně.

„Museli jsme bazén buď zavřít, nebo jej opravit,“ poznamenal předseda představenstva městské společnosti Starez-sport Antonín Crha (KDU-ČSL).

Rekonstrukce začala v září minulého roku. Od té doby vyměnili dělníci betonové vany za nerezové. Přibyl osm metrů vysoký a 75 metrů dlouhý tobogán, menší skluzavka, lezecká stěna, lanový most s lekníny, síť určená ke šplhání a pro nejmenší děti chrliče, vodní hřib a fontánky.

Koupaliště je rozděleno na tři části. První je určená malým dětem, uprostřed se nacházejí atrakce a vzadu je plavecký bazén. Do areálu se vejde celkem 7 800 návštěvníků.

V budoucnu by areál mohl fungovat celoročně

Město za opravy zaplatilo 218 milionů korun. V tomto volebním období to byl pro Brno největší sportovní projekt. Návštěvníci ale musejí počítat s vyšším vstupným. Zatímco loni stálo celodenní 110 korun, teď zaplatí 180 korun.

„K tomu jsme ale rozdělili vstupné na dopolední a odpolední. Pokud návštěvník odejde do 14 hodin, stojí základní vstupné 80 korun. Při odchodu se mu tedy vrátí poměrná částka. Po 15. hodině se lidé do areálu dostanou za 100 korun,“ popsal náměstek primátora Petr Hladík (KDU-ČSL). Děti do pěti let to budou mít zdarma.

Společnost Starez-sport by chtěla, aby areál fungoval celoročně. Má vypracovaný projekt na kryté beachvolejbalové kurty a kluziště. Teď bude záležet na městu, jestli tyto projekty finančně podpoří.