Investice do brněnské Riviéry pokračují, místo stánků budou budovy

Místo nich tu do příští sezony vyrostou dvě nové oválné stavby. Radní na ně společnosti Starez, která areál provozuje, poslali 50 milionů korun.

„Vznikne tu zázemí pro kvalitní občerstvení, protože to stávající nesplňuje současné normy pro gastro provoz. Stavby dále poskytnou zázemí pro návštěvníky – převlékárny, veřejné WC, sprchy a šatny pro letní aktivity – příměstské tábory a další celospolečenské akce v areálu, denní místnost zaměstnanců, informační koutek Starezu s půjčovnou slunečníků a dalších letních potřeb,“ popsala mluvčí společnosti Michaela Radimská. Dělníci také upraví okolní plochy a obslužné a zásobovací komunikace.

Vedení společnosti počítá s tím, že bourání a stavba začnou už letos a dokončeny budou v květnu, nejpozději v červnu, pokud venkovním pracím nebude přát počasí. To znamená, že v příští koupací sezoně už mají sloužit.

Město do Riviéry v posledních letech nalilo už stovky milionů korun a chce z ní vybudovat společensko-relaxační centrum a sportoviště, které by lidem sloužilo po celý rok. Nejvýznamnější stavbou se stala výměna protékajících bazénových van za nerezové.

Na koupališti zároveň přibyla i řada atrakcí včetně toboganu. Úpravy vyšly na 200 milionů korun, lidé si je poprvé užívali loni v létě. V budoucnu k nim přibude i zastřešené hřiště na plážový volejbal.

A obnova čeká i podlouhlou hlavní budovu. Studie na ni už se zpracovává a přijde na dalších zhruba sto milionů korun.

„Je nevzhledná a není moc využitá. Navíc je uzpůsobená jen na letní provoz, takže nemá topení ani zateplení. My bychom do ní chtěli začlenit cvičební sály, wellness a další aktivity, které by se tam daly provozovat i v zimě,“ popsal již dříve šéf společnosti Martin Mikš.

Koupaliště Riviéra po loňské rekonstrukci: