Koupaliště otevře své brány už zítra

10:19

Letní koupaliště v Litoměřicích se chystá zahájit sezónu už zítra v úterý 8. května. Až do konce měsíce bude otevřeno denně od 10 do 18 hodin. Během první poloviny června se otevírací doba prodlouží do 19 hodin, od půlky měsíce až do 20. srpna pak dokonce až do 20 hodin. Poté se zase zkrátí.