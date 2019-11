Další tisíce domácností mohou vyměnit kotel, ministerstvo pošle miliony

Obří zájem o kotlíkové dotace i bezúročnou půjčku odsoudil stovky žadatelů k přesunu do takzvaného zásobníku. Teď ministerstvo životního prostředí ohlásilo uvolnění dalších peněz a do kraje posílá nejvíc. Půl miliardu na dotace a tři sta milionů na půjčky.

Ani to ale neuspokojí všechny.

„Podařilo se nám na vládě prosadit převod jedné a půl miliardy korun z programu Nová zelená úsporám a tyto peníze dostanou občané prostřednictvím krajů,“ sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na sever Moravy a do Slezska putuje celá třetina, původní půlmiliardová alokace se navýší o dalších 500 milionů.

„Vážím si tohoto rozhodnutí, lokální topeniště jsou u nás jedním z největších znečišťovatelů ovzduší. Ve třetím kole kotlíkových dotací tak budeme moci přispět na osm tisíc kotlů,“ komentoval hejtman kraje Ivo Vondrák.

Původní alokace pokryla 3 500 žádostí, po navýšení peníze vyjdou celkově pro osm tisíc žadatelů. Prostředky poskytne krajům Státní fond životního prostředí, půjdou z výnosů z emisních povolenek.

„Pokud ani tato dílčí alokace v některých krajích nestačí pokrýt převis poptávky a kraj prokáže dostatečnou absorpční kapacitu, není vyloučen ani další přesun nevyužitých prostředků z jiných krajů,“ doplnil ministr Brabec.

Dotace pomůže i bezúročným půjčkám

To je případ Moravskoslezského kraje, který přijal přes 10 tisíc žádostí. Zhruba dva tisíce žadatelů tak musí v zásobníku počkat do poloviny roku 2021, kdy bude jasné, co v jiných krajích zbylo.

Více peněz je i na bezúročné půjčky. Pro severní Moravu a Slezsko bylo původně určeno 500 milionů, posléze navýšených o dalších 100 milionů. Ani to nestačí. O peníze na půjčku se přihlásila každá druhá obec.

„Nad rámec finanční alokace evidujeme žádosti od 74 obcí a měst z Moravskoslezského kraje, které dohromady žádají částku v souhrnu 285,6 milionu,“ upřesnila začátkem listopadu mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová. Například pro Opavu, Havířov či Bohumín to znamenalo čekání v zásobníku.

„Půjčky zatím vyplácíme z vlastního rozpočtu,“ konstatovala mluvčí Bohumína Lucie Balcarová.

Za tři roky zákaz neekologických kotlů

Nyní stát vyhoví všem zbylým žadatelům. Z celkových 380 milionů navíc kraj dostane 300 milionů. Padesát milionů jde na navýšení do Ústeckého kraje, třicet do Karlovarského. Právě v těchto třech regionech projekt bezúročných půjček ministerstvo pilotně zkouší.

„Abychom pomohli vyměnit nevyhovující kotle i těm domácnostem, které dosud z finančních důvodů váhaly,“ vysvětlil Brabec.

Od 1. září 2022 totiž bude provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy zakázán a starý kotel si tak musí vyměnit všechny domácnosti, i ty nízkopříjmové. Za porušení zákazu v případě kontroly hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun.