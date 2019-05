Lepidlo z Brna může zkrátit léčbu zlomenin, na prasečí kosti funguje

Kostní lepidlo musí splňovat řadu nároků. Nesmí být pro organismus a kostní tkáň toxické, musí být vstřebatelné a také dostatečně porézní. Dále musí podporovat vrůst novotvořené kostní tkáně do lepidla i do fixovaného kostního úlomku.

„Při tom všem by měla být přilnavost kosti k lepidlu natolik dostatečná, aby ani minimální síla nezpůsobila zničení lepeného spoje kostních úlomků,“ poznamenal mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára.

Myšlenkou kostního lepidla se zabývají po celém světě, ale pouze v Brně se zatím podle Žáry povedlo vytvořit takové, které by se dalo použít v praxi.

Na vývoji spolupracuje kolektiv z Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pod vedením Milana Krtičky s týmem vědců CEITEC VUT v čele s Lucy Vojtovou.

Lepidlo otestovali na stehenních kostech prasete získaných krátce po jeho smrti, kdy si ještě kost udržuje podobné vlastnosti jako v živém zvířeti.

Lepidlo se vytvrdilo během 72 hodin

Na získaných kostech výzkumníci provedli přes stovku jednoduchých i tříštivých zlomenin, které slepili tak, že se obnovil tvar kosti. V některých případech byl spoj doplněn o běžně používanou metodu dlahové osteosyntézy.

„Ztuhnutí lepidla a manipulační pevnost spoje nastala u většiny kostí do 120 sekund a k úplnému vytvrzení lepidla došlo během následujících 72 hodin, kdy byly kosti uchovávány při teplotě 37 stupňů Celsia ve fyziologickém roztoku,“ sdělil Žára.

Následné testování lepených spojů prokázalo dostatečné vytvrzení lepidla v podmínkách podobných lidskému organismu i jeho schopnost dostatečně fixovat kostní úlomky.

„Na základě provedeného experimentu si dovolíme tvrdit, že námi testované kostní lepidlo by mohlo být úspěšně použito v klinické praxi k peroperační fixaci malých kostních úlomků u tříštivých zlomenin, což by následně zlepšilo nejen kostní hojení, ale i celkový pooperační průběh,“ shodli se Milan Krtička s Lucy Vojtovou.

Doba léčení zlomenin by se tak výrazně zkrátila. I přes nadějné výsledky testů však případné uvedení lepidla do praxe ještě potrvá.

„Než to budou moct eventuálně používat lidé, je to otázka ještě přibližně deseti let. Lepidlo musí být dobře přilnavé a zejména dobře vstřebatelné do celkového organismu, což se bude v dalších fází testovat,“ přiblížil Žára.