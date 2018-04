Hejtmanství odmítlo petici bojující proti zbourání Bezručova bílého domku

O obnovu obou domů již dlouhá léta usiluje Jiří Kastner z Kostelce na Hané. Má je přímo na očích, protože naproti provozuje soukromou galerii. Plán hejtmanství je podle něho nesmyslný, neboť domky tvoří jeden celek.

Kastner upozorňuje především na historické souvislosti. Když Bezruč v Kostelci na Hané bydlel, převážnou část schůzek a jednání měl právě v bílém domku. Červený totiž obýval a málokoho zval k sobě domů.

„Z tohoto pohledu to má svoje historické odůvodnění. Bílý dům navíc tvoří nároží ulice a stejně se tam bude muset něco vybudovat. Bude se však bourat a je to nezvratné rozhodnutí. Už se s tím nedá nic dělat. Jsem smutný a naštvaný, protože to je dům, který na toto místo patří. Žádné extra opravy nepotřeboval,“ argumentuje Kastner.

Hejtmanství však svoje plány měnit nebude. „Bílý domek nemá takovou historickou hodnotu jako červený. O jeho rekonstrukci jsme také uvažovali, byla by to však velká ekonomická zátěž. Vznikne tam místo, kde si turisté budou moci odpočinout,“ vysvětlil olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk.

Hejtmanství by rádo červený domek opravilo ještě letos

Oprava červeného domku vyjde asi na 4,5 milionu a v budoucnu zde vznikne stálá expozice. Na místě bílého domu pak bude odpočinková zóna pro návštěvníky. Objekty zůstanou ve správě Muzea a galerie v Prostějově.

„Nyní se řeší projektová dokumentace. Byli bychom rádi, kdyby se oprava stihla ještě letos,“ potvrdila Eva Knajblová z odboru kanceláře hejtmana.

Autor sociálně zaměřené poezie Petr Bezruč, který měl loni 150. výročí svého narození, se dočkal pozornosti po letech nezájmu. Jeho stálá expozice v červeném domku byla dávno zavřená a oba objekty chátraly. Změnu přivítal starosta Kostelce na Hané František Horák.

„Můžeme být rádi, že se opraví aspoň jedna část. Červený domek k Bezručovi vždy patřil. Obě nemovitosti jsou opravdu zchátralé, a pokud by tak zůstaly ještě pár let, už by ani nebylo co zachraňovat,“ podotkl starosta, který kraji nabídl veškerou pomoc.

Ani Slezské zemské muzeum v Opavě, které spravuje Bezručovu pozůstalost, není z bourání nadšené.

„Samozřejmě s tím nesouhlasíme. Na druhé straně nám jde hlavně o to, aby nespadl alespoň červený domek,“ sdělila ředitelka muzea Jana Horáková. Památník Petra Bezruče je podle ní připravený pomoci s vybavením nebo i se správou budoucí Bezručovy stálé expozice.

Bezruč se vyhýbal davům a v Kostelci nebyl moc oblíbený

Jak upozorňuje historička prostějovského muzea Marie Dokoupilová, nesmělý Bezruč se celý život snažil vyhnout pozornosti davů a světské slávě. Ani v Kostelci moc oblíbený nebyl a raději chodil na procházky po okolí, kterým říkal véplazy. Zájem obdivovatelů přilákal poté, co se prozradilo, že je to on, kdo se skrývá za pseudonymem Petr Bezruč, a je tedy autorem Slezských písní.

Sbírka při svém vydání na počátku 20. století zasáhla tehdejší společnost jako blesk. Profesí byl Bezruč poštovní úředník v Brně, v Kostelci se poprvé objevil roku 1895 na návštěvě. Znovu pak roku 1899, kdy zde strávil zdravotní dovolenou, a potřetí zde zakotvil víceméně natrvalo v letech 1939 až 1942. Pak bydlel v červeném domku až do své smrti v únoru 1958.

V prostějovském muzeu je nyní až do konce května výstava s názvem Petr Bezruč. Básníkovy stopy a zastavení.

„Výstava ukazuje osobní věci Vladimíra Vaška, zařízení jeho světničky v Kostelci na Hané a různé dary, čestná uznání a jmenování, které obdržel ke každým svým kulatým nebo půlkulatým narozeninám nebo při jiných příležitostech,“ popsala Dokoupilová.

„Vystaveny jsou také dokumenty sběratelů a výtvarná ztvárnění podoby umělce, který se nerad fotografoval. Návštěvníci uvidí i ilustrace k básním z jeho Slezských písní,“ dodala.