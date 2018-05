Svatoborský kostel dostal šanci, že neskončí jako zapomenutá ruina

Vnitřek svatostánku je sice stále v kritickém stavu a každým okamžikem se může zbortit, přesto mají členové Spolku naději, že jim v červnu připadne přislíbená dotace, ze které by uhradili projekt na obnovu kostela. „Zaměření, zpracování stavebně historického průzkumu, 3D model a projektová dokumentace vyjdou na 450 tisíc korun,“ uvedl předseda spolku Jaroslav Vyčichlo.

Spolek ale nelení, kromě prací v jeho okolí pořádá veřejnou sbírku na opravu kostela s farou a nedalekým hřbitovem. Na transparentním účtu je zatím 100 tisíc korun. Nabízí se i varianta dotace z ministerstva kultury, ale má to jeden háček.

„Existuje program záchrany architektonického dědictví a k tomu je potřeba zpracovat prvotní projekt. A na ten máme zažádanou dotaci,“ vysvětlil Vyčichlo. Což znamená, že dokud se nezískají peníze na zpracování projektové dokumentace, není ani šance na jakoukoliv větší finanční podporu z ministerstva.

„Problém v kostele je hlavně propadlá klenba a narušený triumfální oblouk, z něhož vypadávají cihly. Až spadnou všechny, tak se zbortí. Snažíme se zajistit, aby to nespadlo. Podle názoru architekta Soukupa z Plzně dojde do pěti let k celkové destrukci oblouku,“ vysvětlil Vyčichlo s tím, že po zborcení stropu by možná zůstaly stát obvodové zdi, ale to nikdo neví jistě. To je také hlavní důvod, proč nikdo v současnosti do kostela nesmí.

Chystá se noční prohlídka se světly

Okolí kostela je ohraničeno plotem, aby se k němu nikdo nedostal, proto je Noc kostelů jedinečnou příležitostí, jak se přiblížit až k němu.

Z historie kostela ve Svatoboru V letech 1731 – 1736 nechal kostel postavit hrabě František Černín podle návrhu barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky.

nechal kostel postavit hrabě František Černín podle návrhu barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky. V roce 1945 došlo k vysídlení původního obyvatelstva.

došlo k vysídlení původního obyvatelstva. V roce 1953 došlo ke zrušení kostela a zřízení Vojenského újezdu.

došlo ke zrušení kostela a zřízení Vojenského újezdu. Roku 1966 postihl kostel zničující požár, kdy se v něm měla vznítit skladovaná řepka.

postihl kostel zničující požár, kdy se v něm měla vznítit skladovaná řepka. Počátkem 21. století došlo k provizornímu zastřešení a zajištění kostela proti dalšímu chátrání.

došlo k provizornímu zastřešení a zajištění kostela proti dalšímu chátrání. Na podzim 2016 začaly první práce na hřbitově.

„Letos bude Noc kostelů 25. května. Zatím se nebude moct dovnitř, ale bude po dlouhých letech nasvícen. Možná i s farou, což bude oživení. U kostela budeme mít také oheň a provádět obhlídky areálu po tmě. Lidi budou moci projít až ke hřbitovu, kde bude možnost u odhalených náhrobků zapálit svíčku,“ řekl Vyčichlo.

Na konec května se těší i vedení obce Doupovské Hradiště. „Pomůžeme s osvětlením kostela a zajistíme občerstvení,“ uvedla starostka Jarmila Bošková.

Ta dokonce nechala sepsat petici, aby věděla, jaká je podpora obnovy kostela ze strany obyvatel obce.

„Pro kostel bylo 97 procent obyvatel. Pouhých šest bylo proti nebo nehlasovalo,“ řekla. Doupovské Hradiště vzniklo prvního ledna 2016 a už na podzim téhož roku začal spolek pracovat na zarostlém hřbitově.

„Obec nás podporuje jako vlastník. Dovolila nám tady zahájit práce a teď nám pomáhá, jak to jen jde,“ chválí si spolupráci Vyčichlo. V srpnu bude obnovena pouť Nanebevzetí panny Marie. „Devatenáctého srpna bude poutní mše u kostela. První ročník asi víc nezvládne. Letos jsme měli také poprvé novoroční výšlap z Dubiny až sem. Šlo tehdy přes 70 lidí,“ vysvětlil Vyčichlo.

Členové Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska nečekají na dotaci se založenýma rukama. „Přes zimu jsme vykáceli nálety ve faře a vyčistili farní areál. Teď budeme vyklízet sutě. Na hřbitově se pokračuje v čištění náhrobků. A kolem kostela jsme vykáceli přerostlé stromy, které už kořeny narušovaly tarasní zeď a větve zasahovaly do omítek,“ vyjmenoval práce Vyčichlo. Pokácené dřeviny do budoucna nahradí lípy.

Vznikne provizorní scéna

Letos budou mít také plné ruce práce. „Chtěli bychom zahájit dokumentaci kostela, to ale záleží na dotaci. Bez dotací budeme pokračovat v čištění fary, vyklízení sutin a celého farního areálu. Tam by měla vzniknout provizorní kulturní scéna pro malé koncerty a další akce,“ sdělil Vyčichlo.

Problém je, že fara má propadlá obě patra a střechu dovnitř. Nánosy sutin jsou až metr a půl.

„Náš cíl je faru zastřešit, ale uvidíme. Náklady jsou obrovské,“ řekl Vyčichlo, podle kterého je kostel významný osobou architekta Maxmiliána Kaňky a stářím místa. Původní kostel tu postavili už koncem třináctého století.

Ve svatoborském kostele se sice nikdy nestal žádný zázrak, přesto má jednu záhadu. „Hledáme hrobku z původního kostela, která má patřit Šlikům a měla by být zachována i v tomto kostele někde v podzemí. Uvidíme, jestli ji najdeme,“ podotkl Vyčichlo.