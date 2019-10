Jedinečný krov kostela se chystá na turisty, ozáří ho stovka svítidel

Už brzy budou lidé moci ocenit veřejnosti dosud málo známé stránky umění středověkých stavitelů i zevnitř stavby. Součástí projektu opravy chrámu je totiž i zpřístupnění jeho krovu. Ten sice není takovou katalogovou pozoruhodností pro turisty jako třeba Karlštejn, ale klenotem bezesporu je.

„Ten krov je z roku 1539, jeho konstrukce je úžasná. Bude osvětlen asi stovkou svítidel. Myslím, že když to lidé uvidí, vydechnou úžasem. Troufnu si říct, že tento krov je v České republice jedinečný,“ řekl Norbert Dostál z Královské kanonie premonstrátů na Strahově, který je technickým správcem kostela.

Krov byl měl být zpřístupněn v běžném návštěvnickém režimu od začátku dubna příštího roku.

„Připravujeme se na to, chceme upravit přístup z věže do krovu, na mezipatrech vytvořit prezentaci, co se při stavbě krovu udělalo, připravit tam expozici s nálezy při opravě střechy, vystavit ukázku nové i staré krytiny pro srovnání a přinést také nějakou informaci o řádu premonstrátů,“ vysvětlil Dostál.

Prohlídky až na ochoz nepovedou, ten je potřeba nejprve opravit

Podle Dostála však pravděpodobně od dubna nebude tak jako dřív přístupný vyhlídkový ochoz věže chrámu.

„Železo ochozu už je velice silně narušeno korozí, budeme ho muset repasovat. Rozebrat, snést dolů, očistit, nechat pozinkovat či opatřit nátěry. Není to ani tak náročné finančně jako technicky, protože je to samozřejmě práce ve výšce a nelze například připustit, aby pád předmětu z výšky dole mohl někoho zranit nebo poškodit novou střechu,“ podotkl Dostál.

Nové osvětlení v podkroví kostela by mělo vznikat od prosince do března. Současně budou správci kostela shánět personál na průvodcovskou činnost. „Rádi bychom, aby tam mohly chodit skupinky, řekněme, o deseti lidech, ale uvidíme, co nám dovolí protipožární předpisy,“ řekl Dostál.

Oprava střechy sv. Jakuba skončila na konci srpna. Stála přibližně 30 milionů korun. Nyní probíhá kolaudační řízení stavby.

Krov chrámu byl opraven, poničené části doplněny, střecha dostala novou krytinu. Ta je barevně k nerozeznání od původní, liší se například rozsahem glazury. „Krov by měl při dobré údržbě vydržet 300 let, krytina 120 let,“ řekl Dostál.

Ve věži jsou trhliny, sedmitunová Zuzana bude i nadále mlčet

Kostel má však ještě další vážné problémy. Jedním z těch, které nepřipustí odklad nápravy, je stav zvonice se sedmitunovým zvonem Zuzana. Ten kvůli tomu přestal vyzvánět.

„Ve věži jsou trhliny, patrně v důsledku pohybu zvonové stolice. Nyní tedy zadáváme projekt na její opravu, dále statiky a ostění na úrovni zvonové stolice. Oprava by měla stát přibližně 15 milionů korun,“ načrtl Dostál.

A další v pořadníku pak bude postupná oprava více než desítky chrámových vitráží, z nichž každá přijde téměř na milion korun.

Mezi nálezy při opravě kostela byly i takové, které tam správci chrámu najít snad ani nechtěli. Takovým byla třeba taška bobrovka s vulgárním symbolem, nádoba s nepublikovatelným vzkazem příštím generacím či archaické lahve od piva. Ale i staré noviny.

„Přiznám se, že jsme trochu doufali, že tam v podkroví nějaký vzkaz od našich předků najdeme. Jenže ten, který jsme tam našli, bohužel není možné zveřejnit,“ smál se před rokem při malé prezentaci nálezů dnes už bývalý svatojakubský farář Petr Ivan Božik.

Krov sv. Jakuba pochází z větší části z roku 1539, kdy byl po největším požáru v dějinách města znovu vztyčen. Dílčí opravy se na střeše kostela prováděly v 19. století a pak v šedesátých a devadesátých letech 20. století. Ještě nikdy od roku 1539 se však nedělala oprava tak důkladná jako nyní. Stavba kostela začala před polovinou 13. století.

Oprava střechy kostela svatého Jakuba v Jihlavě: