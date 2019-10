Z kostela v bývalém vojenském újezdu bude připomínka zaniklých obcí

Nejprve prošel rukama předních barokních umělců, pak se z něj stalo skladiště řepky a nakonec v roce 1966 vyhořel kvůli úmyslně založenému požáru. Takový osud potkal barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie s areálem bývalé fary ve Svatoboru.

Více než tři roky se nachází na území vyčleněném z bývalého vojenského újezdu a spadá do majetku nové obce Doupovské Hradiště. V těchto dnech začíná celková obnova areálu, která v první řadě odvrátí hrozbu zřícení barokní památky.

„Všechno záleží na penězích a na tom, jak budou postupně přicházet. Pro letošní rok máme finance na obnovu triumfálního oblouku a klenby nad presbytářem,“ uvedl Jaroslav Vyčichlo, předseda Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska, který zachraňuje pozůstatky zaniklé obce a připravuje další projekty i v samotném vojenském újezdu.



Kostely v něm zůstaly pouze dva. Ten ve Svatoboru a pak ještě v zaniklé obci Lochotín, která se stále nachází ve vojenském území. Opravit by jej chtěla armáda.



Spolek před časem na obnovu areálu vyhlásil veřejnou sbírku, která stále trvá. Sešlo se v ní asi 170 tisíc korun. Se zahájením prací ale pomůže hlavně dotace ministerstva kultury, a to z programu záchrany architektonického dědictví.

Martin Volný, který je stavebním dozorem ve Svatoboru, označil záchranu barokního kostela za velkou výzvu. „Obnova bude poměrně náročná, protože složitost zřícené klenby v presbytáři je velice výrazná. Jsou to tisíce cihel, které se musejí vytahat do nějaké dvanáctimetrové výšky, kde se musejí vyskládat,“ přiblížil. Celá akce podle něj bude složitá i logisticky, ke kostelu je totiž špatný přístup.

„Bude to opravdu mravenčí práce, kdy se vyskládá cihla k cihle a zřícená klenba se obnoví na základě dokumentace vycházející z fotek, které jsou několik let staré. Jde o takové modelování ve dvanáctimetrové výšce na lešení,“ doplnil Martin Volný.

Zároveň ujistil, že společnost, která se o opravu stará, má s obnovou památek letité zkušenosti. „Naplňuje mě to klidem, že to zvládnou. Už za sebou máme kontrolní den a opravdu ví, co a jak, takže je to výzva jak pro firmu, tak pro obec, ale nemyslím, že je to nereálné,“ řekl.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie s farou a hřbitovem ve Svatoboru pochází z let 1731-1736 a je od významného českého architekta Františka Maxmiliána Kaňky.

a je od významného českého architekta Františka Maxmiliána Kaňky. V roce 1966 nakonec kostel po úmyslném zapálení vyhořel a poté byl definitivně opuštěn.

a poté byl definitivně opuštěn. Na počátku 21. století přistoupila armáda k částečné záchraně kostela, na počátku roku 2016 se stala zdevastovaná památka majetkem obce Doupovské Hradiště.

kostela, na počátku roku 2016 se stala zdevastovaná památka majetkem obce Doupovské Hradiště. Náklady na nejnutnější stavební práce a statické zajištění objektu jsou zhruba 4,5 milionu korun . Částka na celkovou rekonstrukci kostela podle předběžných odhadů činí 40 milionů korun.

. Částka na celkovou rekonstrukci kostela podle předběžných odhadů činí 40 milionů korun. Lidé mohou na obnovu přispět pomocí transparentního účtu číslo 2501304829/2010, pokladničku najdou také v budově Obecního úřadu Doupovské Hradiště.

Pokud vše půjde podle plánu, měl by být samotný kostel dokončený v roce 2032. Stane se z něj prostor určený pro výstavy, menší koncerty či svatby.



„Zároveň bychom prostřednictvím zbytků této vesničky se hřbitovem, farou a kostelem chtěli vytvořit připomínku zaniklých obcí a osudů obyvatel Doupovských hor,“ uvedl Jaroslav Vyčichlo. Doplnil také, že zaniklých obcí v tomto území jsou desítky.

Podle starostky Doupovského Hradiště Jarmily Boškové se území vyčleněné z původního vojenského újezdu už stalo turisticky lákavé. Návštěvníky přitahuje zejména Svatobor. „Už teď je výletním místem, zajímá je. Kostel má docela veliký význam, takže se k němu vydávají,“ uvedla. Zároveň také zmínila, že každá mince má dvě strany. „Na jednu stranu jsme za turisty rádi, na druhou stranu nejsme na ruch moc zvyklí,“ podotkla.

Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska se kromě Svatoboru věnuje také opravám pomníků v samotném vojenském prostoru. Naposledy obnovil pomník vztyčený v roce 1920 na památku 45 padlých a nezvěstných, který se nachází v zaniklé vsi Dlouhá. Jeho slavnostní odhalení se konalo letos v květnu.