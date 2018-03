Kostel pořídí digitální varhany, na opravu těch původních farnost nemá

„Odhady na opravu se pohybují od 3 do 9 milionů, a pokud bychom uvažovali o nových varhanách píšťalových, bylo by to asi ještě podstatně více. Zatím máme k dispozici zhruba 1,5 milionu korun,“ přiblížil Miroslav Šimáček, arciděkan ústecké diecéze.

„Nový přístroj chceme pořídit, aby byla spolehlivě zajištěna kvalitní a důstojná hudba při bohoslužbách i případných koncertech,“ dodal arciděkan.



Dosavadní varhany, které v kostele jsou, byly v roce 1930 vyrobeny pro dejvický seminář v Praze. Do Ústí nad Labem se přesunuly v roce 1969.

Jsou pneumatické a životnost takových nástrojů se odhaduje zhruba na 50 roků, těm ústeckým je ale už 88 let. Vedení farnosti i jejich příznivci dlouho uvažovali, že je opraví, zatím se ale nenašlo dost peněz ani optimální řešení.

Nejlepší řešení nenašli ani odborníci

„Zjistili jsme totiž, že by musela být nahrazena jejich podstatná část a vlastně by se ze stávajícího nástroje využily jen píšťaly z nepříliš kvalitního materiálu. Řadu let hledáme optimální řešení, ale zatím jsme žádné uspokojivé a dosažitelné nenalezli. Ani odborníci si nejsou jistí, jaké by bylo nejlepší,“ popsal Šimáček.

„Všechny zatím nabízené varianty vysoce přesahují naše ekonomické možnosti. Na nákup digitálních jsme získali příspěvek od kraje,“ sdělil arciděkan.

Co bude se starým nástrojem, který stojí na kostelním kůru, zatím není jasné, bude to záležet na tom, zda do budoucna ústecká farnost získá dost peněz na jeho případnou opravu či na nákup nových klasických varhan.

Situaci kolem starého nástroje komplikuje i fakt, že zemřel varhaník Václav Urban, který se o něj léta staral, podrobně jej znal a byl schopen ho uvést do takového stavu, aby alespoň při slavnostních příležitostech hrál.

„I v případě, že nakonec dojde k opravě, přestavbě nebo pořízení klasických píšťalových varhan, bude potřeba mít náhradní nástroj schopný je dlouhodoběji zastoupit, a i proto ony digitální pořídíme,“ poznamenal Šimáček.