Vyšetřování požáru kostela v Gutech končí, ve vazbě zůstal jeden mladík

Od počátku nebyl vazebně stíhaný osmnáctiletý mladík, který na místo činu přivezl dva stejně staré spolupachatele, během vyšetřování pak vazební celu opustil další z obviněných.



Krajská policejní mluvčí Gabriela Holčáková uvedla, že vyšetřování srpnového požáru kostela ze 16. století se chýlí ke konci.

„Posledními znaleckými posudky experti stanovili výši škody. Požár způsobil škodu na mobiliáři kostela téměř 6,7 milionu korun a na budově kostela 14 milionů korun,“ řekla Holčáková.

Všichni tři mladíci jsou obvinění z obecného ohrožení, za což jim hrozí vězení od osmi do patnácti let. Přitěžuje jim, že čin podle policie spáchali jako organizovaná skupina a způsobená škoda je značně vysoká. Zda a z čeho bude trojice obžalovaná, ale zatím není jasné, vyšetřování by mělo skončit do konce února.

Podle toho, co je zatím známo, přijeli tři mladíci loni v srpnu v noci ke kostelíku. Jeden z nich zůstal za volantem auta, další dva vzali hořlavinu a památku zapálili. Nejméně jeden z nich podle policie plánoval, že stejným způsobem zničí další sakrální stavby.

Gutský kostel vyhořel do základů. Ostravsko-opavská diecéze plánuje stavbu repliky. Současně Třinec pořádá sbírku na vybavení kostela, na účet lidé poslali zatím přes tři miliony korun.

