Spor mezi diecézí a hasiči o ochranu kostelíku v Gutech se přiostřuje

16:56

Nemáme důvod měnit námi navrženou protipožární ochranu obnoveného kostelíku v Třinci-Gutech. To uvedla ostravsko-opavská diecéze v reakci na to, že hasiči už podruhé projekt zamítli. A hasiče kritizuje za to, že se dožadují placeného napojení na vlastní pult ochrany. Naopak hasiči poukazují na údajné nepravdy a rovněž trvají na svém postupu.