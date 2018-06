Církev převádí kostely na obce, mají větší šance získat dotace na opravy

„Asi dva roky se už bavíme o tom, že bychom od církve převzali kostel svaté Máří Magdalény. My jim dáváme ročně na opravu zhruba stopadesátitisícovou dotaci a oni zároveň čerpají i dotaci z ministerstva kultury na opravu kostela,“ uvedl místostarosta Sadova Ladislav Ludvík.

Obec má s církví už delší dobu předběžnou dohodu o převodu kostela do svého majetku.

Ostatně v Karlovarském kraji už se stalo běžnou praxí, že církev některé své kostely bezplatně převádí na obce a města. „Církev převádí kostel za nějakých podmínek na obec. Ta se o něj bude starat, zacházet s ním slušně a z budovy se nestane nic, co by bylo v kontrastu s původním zaměřením,“ vysvětlil generální vikář pro Karlovarský kraj Jiří Majkov.

Obce a města mají větší možnosti k získání různých dotací a dalších podpůrných titulů než církev. „Zároveň mají možnost se o kostel starat. Často je kostel také jediná kulturní památka té obce. Jinak by tam nebylo nic, ale bohoslužby se tam také konají, takže je to v takové symbióze,“ dodal farář.

Jedním z takových míst je město Chodov, to svůj kostel svatého Vavřince vlastní už deset let. „Prvotním impulsem byla rekonstrukce střechy, krovů a fasád kostela. To byl vlastně i důvod, proč jsme do toho vstoupili, protože církev tehdy neměla prostředky a nebyla oprávněná čerpat dotace na opravy takto velkých objektů. Přechodem na vlastnictví města se podařilo dotaci získat. Ta byla první a zásadní,“ popsal tehdejší situaci starosta Chodova Patrik Pizinger.

„V loňském roce se pak podařilo zachránit obrazy Křížové cesty a v letošním roce jsme pokračovali v opravě krypty pánů z Plankenheimu, která byla od poválečných let v dezolátním stavu,“ popsal Pizinger s tím, že tahle akce vyšla město přibližně na 400 tisíc korun. A i tady se stal kostel kulturním místem, kde se mimo jiné konají i pravidelné bohoslužby.

Podobně je na tom i kostel svatého Jiří v Horním Slavkově. Církev ho předala městu už v roce 2009, ale ani dnes kvůli svému stavu není přístupný veřejnosti. „Na kostele už je nová střecha. Udělali jsme sanaci svahu, který ujížděl a opíral se o kostel. V tuto chvíli probíhá druhá etapa opravy vitráží,“ uvedl starosta Alexandr Terek.

Kostely předané církví Od roku 2004 předala církev v Karlovarském kraji 44 kostelů .

. Tím prvním byl františkánský kostel Zvěstování Panny Marie v Chebu . Ten dnes slouží jako kulturní centrum, kde se konají výstavy. Jako jeden z mála je odsvěcený.

. Ten dnes slouží jako kulturní centrum, kde se konají výstavy. Jako jeden z mála je odsvěcený. Mezi obce a města, která převzala kostely od církve patří také: Dalovice – kostel Panny Marie Utěšitelky, Děpoltovice – kostel svatého Michaela Archanděla, Radošov – kostel svatého Václava, Kynšperk nad Ohří – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Plesná – kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie.

Do kostela mohou návštěvníci jen při slavnostech Svatého Jiří, aby mohli vidět pokračující práce. „Kostel bude využíván pro společenské zpřístupnění návštěvníkům,“ dodal Terek.

Před dvěma lety předala církev další kostel, tehdy to byl svatý Linhart v Údrči. „Kostel byl v relativně dobrém stavu. My jsme se výrazně, spolu s jedním místním patriotem panem Vladislavem Krátkým, jako město podíleli na opravě, která trvala léta,“ vysvětlil starosta Bochova Miroslav Egert s tím, že díky dobrému stavu svatostánku nebyl problém si ho převzít.

Kostel slouží jako kulturní středisko. „Ve svatém Linhartovi pořádáme kulturní akce místního charakteru. Koncerty o Vánocích, setkání rodáků jednou za rok, tradičně tam pan Krátký dělá noc kostelů, ze které se stává už tradice,“ dodal Egert.

Ve stejné době převzalo kostel svatého Michaela Archanděla město Nová Role. „Kostel je nejstarší historickou památkou města. Nevíme sice, kdo ho postavil, ale první zmínka o majiteli je z roku 1278. Tehdy jej převzal řád Křížovníků s červenou hvězdou,“ uvedl místostarosta Jan Lichnoský.

Letos do kostela, kde se konají liturgické a civilní obřady, mše i svatby, město investuje 600 tisíc korun, například i na nátěr šindelí.