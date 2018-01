Odměnu nechceme, řekli politici z Košťan a peníze vrátili obci

Peníze měli dostat za činnost pro obec, kterou vykonávali nad rámec svých povinností. Podle zastupitelů to byla například práce spojená se zajišťováním dotací a pomoc při kulturních akcích jako jsou trhy, pálení čarodějnic či pouť.



„Když jsem zjistil, že i proti mému zákazu nám odměnu zaměstnanci radnice poslali, hned jsem ji vrátil, stejně tak oba místostarostové. Žádné odměny jsme si nenechali. Bylo to špatnou formou, snad už to nikoho znovu nenapadne,“ řekl starosta Sváda.

Podle svých slov nesouhlasil už s tím, že se sporný bod objevil na jednání zastupitelstva, stejně tak to viděli oba místostarostové. Přesto o finančním daru zastupitelé rozhodli. Pro vyplacení odměn hlasovalo osm z dvanácti přítomných zastupitelů.

Desetitisíce přišly i přes odpor starosty

„Myslím si, že vyplacení odměn bylo myšleno ze strany zastupitelů jako jakési poděkování za práci pro obec. Já jsem na zastupitelstvu pro svou odměnu samozřejmě nehlasoval. Dokonce jsme se kvůli tomu i pohádali, protože jsme s místostarosty nic takového nechtěli a neschvalovali,“ vysvětlil Sváda.

I přes odpor starosty nakonec zaměstnanci účtárny peníze na soukromé účty poslali. Svádovi přišlo 48 tisíc korun, místostarostům Zíchovi a Královi po 21 tisících korunách.

„Peníze jsme obdrželi formou daru, takže byly i řádně zdaněné. My jsme je okamžitě, co jsme zjistili jejich připsání na naše účty, vrátili, a to včetně daní. Ve svém daňovém přiznání budu daň žádat zpátky, protože stát dostal zaplaceno dvakrát,“ dodal s úsměvem Sváda.