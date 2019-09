Bývalá karvinská ubytovna Kosmos se nebude opravovat, město ji zbourá

„Cena za rekonstrukci se v průběhu let vyšplhala na 180 milionů korun. Nestačilo by jen rekonstruovat tamní byty, ale bylo by nutné vybudovat parkoviště, opravit střechu, plášť a podobně. Bylo by to nehospodárné,“ vysvětlil primátor Jan Wolf (ČSSD).



Radní tak doporučili zastupitelům demolici budovy. „Je to nejlepší varianta. Na bourání navíc můžeme získat dotaci od státu,“ podotkl náměstek primátora Lukáš Raszyk (ČSSD). Drtivá většina zastupitelů bourání bývalé ubytovny na pondělním jednání podpořila.

Proti návrhu se částečně ohradili jen zástupci hnutí STAN a Pirátů. „Pojďme to zdemolovat, ale zároveň se zavázat, že postavíme nějakou náhradu pro ty lidi, kteří tam mohli žít. Když to nejde na tom místě, tak na jiném,“ řekl lídr STAN Petr Letocha.



Písemného závazku se Letocha nedočkal, ústního ano. Město podle primátora vloží ušetřené peníze odložené na opravu Kosmosu do oprav stávajícího seniorského bydlení ve městě, ale i do lokalit, které má připraveny k zasíťování nových pozemků vhodných například pro výstavbu rodinných domů.

„V současné době navíc máme dostatečné množství volných bytů pro seniory,“ podotkl primátor.

Bývalou studentskou kolej a ubytovnu město odkoupilo od soukromé společnosti v roce 2015 za zhruba třicet milionů. „Kupovali jsme Kosmos v nouzi. Tehdy hrozilo, že budovu koupí soukromník, který by tam zase provozoval ubytovnu,“ dodal primátor.