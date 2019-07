Dalším obviněným v brněnské korupční kauze je vlivný politik z ODS

„Je obviněn z účasti v organizované zločinecké skupině, ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku. Vazbu jsem v jeho případě nenavrhl, v pátek byl propuštěn na svobodu,“ uvedl v neděli státní zástupce Radek Mezlík.

Informaci o dalším obviněném přinesl jako první server Seznam Zprávy. Zdroje MF DNES potvrdily, že do hledáčku vyšetřovatelů se dostal podnikatel a dlouholetý zastupitel ODS na Brně-sever Jiří Hos.

„Nevím nic konkrétnějšího, ale rozhodně se s ním chci během tohoto týdne potkat a dozvědět se víc. Teprve potom uvidíme, co bude dál,“ nastínil reakci strany šéf oblastní organizace ODS Robert Kerndl.

Na Hose nejspíš ukázal další obviněný podnikatel Pavel Ovčarčin, kterého soudce ve čtvrtek pustil po třech měsících z vazby.

Šestapadesátiletý Hos byl od roku 2006 radním městské části a od prosince 2013 do března 2015 dokonce místostarostou pro informatiku, školství, kulturu a sport a také investiční výstavbu. Uspěl i v loňských komunálních volbách ze čtvrtého místa na kandidátce, ale ODS se nakonec do vedení radnice nedostala.

Jiří Hos Původně dráhový cyklista, později vlivný brněnský podnikatel a politik v barvách ODS .

Kvůli nynějšímu obvinění se Hose kontaktovat nepodařilo, ale v brněnské politické a podnikatelské scéně byl dlouhá léta nepřehlédnutelnou postavou. Ostatně ještě před čtyřmi lety jej redakce MF DNES zařadila mezi pět nejvlivnějších mužů jižní Moravy.

Hos má nadstandardní vztahy s poslancem a exministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, s nímž seděl i v celostátní výkonné radě ODS. Byl spojený také s odkupem pozemků za Vaňkovkou od městské společnosti Jižní centrum Brno.

V roce 2008 se stal jako spoluvlastník firmy Brno New Station Development (BNSD) nájemcem budovy hlavního nádraží a všech přilehlých pozemků – to vše na 40 let a za značně výhodných podmínek. Z firmy ale v roce 2017 odešel a v minulém roce se dostal do insolvence.

Podle jeho slov to bylo právě v souvislosti s působením v BNSD. „Od firem mě odřízli,“ nechal se slyšet loni v květnu s tím, že za jeho pádem stojí právě jeho společníci z BNSD. Ti ale jeho obvinění jednoznačně odmítli.