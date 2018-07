Svět se jede bavit do Žďáru, město hostí další ročník KoresponDance

Festival KoresponDance ve Žďáře nad Sázavou Pátek 13. července

16.00 Škola tančí

17.45, 20.00 a 21.00 J. Gaudin, S. Fournier, Ghana Dance Ensemble a Žďáráček (Francie, Ghana, ČR): R&B-Rhythm and Baroque

18.00 Foco alAire (Mexiko): LOStheULTRAMAR & Vysočina seniors

18.30 Slavnostní zahájení festivalu 20.00 Christos Papadopoulos – Leon & the Wolf (Řecko): Opus

20.00 Fillimit@KoresponDance – ukázky práce mladých choreografů

20.00 Gobi Dance Company (Rita Góbi): Volitant

21.30 Barely Methodical Troupe (Velká Británie): Bromance Sobota 14. července

11.00 Foco alAire (Mexiko): LOStheULTRAMAR

14.00 Workshop Ghana Dance workshop – setkání s živou ghanskou tradicí

16.00 Představení dětí z Tvořivého tábora

18.00 Ghana Dance Ensemble

20.00 a 21.00 R&B-Rhythm and Baroque

20.00 Christos Papadopoulos – Leon & the Wolf (Řecko): Opus

20.00 Lali Ayguadé Company (Španělsko): Incognito

20.00 Gobi Dance Company (Maďarsko): Volitant

21.30 Barely Methodical Troupe (Velká Británie): Bromance Neděle 15. července

17.45 a 20.00: R&B-Rhythm and Baroque

18.00 Bachtale Kale Phrala a Wahe Akopjan: Urban Folklore

20.00 Lali Ayguadé Company (Španělsko): Incognito

20.00 Filllimit@KoresponDance – ukázky práce mladých choreografů

20.00 Gobi Dance Company (Maďarsko): Volitant

21.00 Foco alAire (Mexiko): „theAUDITION“ SALÓN ConTinenTal