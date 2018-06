Kopřivnické dny techniky již za pár dní

Oproti předchozím ročníkům v letošním roce nenabídne společnost Tatra Trucks, a. s., návštěvníkům možnost prohlédnout si hlavní montáž. Přesto se bude na co dívat. U příležitosti výročí 120 let od výroby prvního nákladního automobilu se kopřivnická automobilka rozhodla prostor před svým prezentačním centrem proměnit na venkovní expozici, kde si budou lidé moci prohlédnout repliku nákladního auta z roku 1898, tedy prvního, které kdy v Kopřivnici vzniklo. Dále bude vystaveno několik veteránů nákladních vozů z depozitu, které doplní současné automobily. Návštěvníci tak na živo uvidí jakousi vývojovou řada tatrovek. Celkem by se mělo jednat až o dvě desítky nákladních vozů, včetně pěti dakarských speciálů.

Doprovodný program Kopřivnických dnů techniky 2018 nabídne spousty oblíbených atrakcí. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet jízdu po polygonu ve vozech značky Tatra, Ferrari či Lamborghini, okusit vyhlídkový let vrtulníkem, půjčit si motokáru a mnoho dalšího. V hudebním doprovodném programu se představí kopřivnická kapela Alfa orchestra, DJ Stoupa a také několik revivalových kapel.

Součástí největší městské akce bude opět kolárna. „Všichni, kteří dorazí na Kopřivnické dny techniky na kole, budou mít možnost svůj dopravní prostředek bezpečně odložit v oploceném a hlídaném areálu. Chybět nebude ani dětský koutek,“ upozornil hlavní organizátor akce Pavel Farda.

Jezdit bude bezplatná autobusová doprava, a to od budovy polikliniky, která se nachází v blízkosti kopřivnického vlakového nádraží. Autobusy budou na polygon vyrážet každou půlhodinu. Samozřejmostí zůstává vstup na akci, stejně jako parkování v areálu, zdarma. Automobily budou moci vjíždět branou číslo 6 od Průmyslového parku. Pěší mohou klasicky využít bránu číslo 5 u zimního stadionu. „Vstup na akci bude možný od 9 hodin. Areál se bude po oba dva dny uzavírat kolem 16 hodin,“ doplnil informaci Pavel Farda.

Více informací o akci najdete na: www.koprivnickednytechniky.cz