PŘÍMÝ PŘENOS: Českou republikou projíždí konvoj americké armády

Konvoj vstoupil do České republiky přes hraniční přechod Rozvadov na Tachovsku dnes v podvečer. Dále pokračuje po dálnici D5, D0, D1 a D10 do kasáren ve Staré Boleslavi, kde vojáci přenocují.

Ve středu bude konvoj 2. jízdního pluku (2nd Cavalary Regiment) od 7 hodin pokračovat po dálnici D10 a D11 a silnici 33 (E67) na hraniční přechod Náchod, kde republiku opustí.

„Tento blok čítající do 170 vozidel a do 300 osob bude s ohledem na plynulost dopravy rozdělen do sedmi proudů vždy se zhruba hodinovým rozestupem,“ uvedla Vlastimila Cyprisová z Armády České republiky.

Konvoj čítající tisíc vojáků je rozdělen na dvě části

Druhý blok konvoje bude přes Českou republiku projíždět po stejné trase. V Rozvadově se objeví ve čtvrtek v 18 hodin a opět je naplánován odpočinek ve Staré Boleslavi. Tu vojáci opustí v pátek v šest hodin ráno. Druhý blok bude rozdělen do deseti proudů.

V kolonách projedou modifikace kolového obrněného transportéru Stryker a Humvee, zásobovací, nákladní a další podpůrná vozidla.

Cvičení Saber Strike 2018 je jednou z aktivit, jimiž Aliance reaguje na vývoj bezpečnostního prostředí ve světě a demonstruje svoji soudržnost, pevnost transatlantické vazby a připravenost členských zemí ke kolektivní obraně.