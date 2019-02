Kontroly komínů mají podle úřadů chabý dopad, do domů se dostanou zřídka

„Často si lidé naším prostřednictvím vyřizují bohužel i své sousedské spory. Velmi často se stává, že nadměrný kouř vychází z komína jen chvíli,“ uvádí Lucie Balcarová z bohumínské radnice.



Sousedské spory zmínila většina oslovených úřadů, když měly možnost kontroly zhodnotit.

„V jeho zneužití občany při vyřizování si účtů v rámci občanského soužití spatřujeme největší nedostatek tohoto opatření,“ formulovala třeba mluvčí Frýdku-Místku Jana Matějíková.

Naopak prokázat skutečnému paliči odpadů, co hází do kotle, je podle nich složité. Po prvním upozornění stačí, když majitel předloží doklad o revizi kotle. Teprve když i nadále obtěžuje okolí, může se přistoupit ke kontrole. Překážkou je podle bruntálské radnice mnohdy už nepřebírání pošty.

Pokud navíc kontrola přímo nepřistihne domkaře při spalování toho, co nemá, nebo se jí k tomu nepřizná, nemá úřad mnoho možností.

„V tomto případě byla fotodokumentace a přiznání provozovatele,“ sdělil k udělení jediné dvoutisícové pokuty za spalování odpadů mluvčí Karviné Lukáš Hudeček.

Kontrol stovky, pokut minimum

Kontrol se za dva roky v kraji uskutečnily stovky. Jen v Ostravě zvenčí 218, do domácnosti tam poté bylo nutné jít v pěti případech, pokuta padla jedna, a to tisícikorunová.

„Za spalování paliva, které nebylo určeno výrobcem kotle,“ upřesnila mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Karviná od ledna 2017 zvnějšku kontrolovala ve 42 případech, do domácnosti zatím nevstoupila, Nový Jičín eviduje 2 místní šetření, Opava 39 a ve 12 případech hlásí i vstup do obydlí.

Kontroly topenišť Čím lidé topí, mohou úředníci kontrolovat od ledna 2017.

V případě porušení zákona hrozí až padesátitisícová pokuta, úřad ale předtím musí vyčerpat všechny možné kroky.

Nejprve je třeba dotyčného upozornit písemně. Teprve v případě, že se jeho způsob topení nezlepší, mohou přistoupit ke kontrole.

Za nepředložení revizní zprávy o kotli hrozí sankce dvacetitisícová.



Bruntál měl pět kontrol, při nichž je lidé zároveň pozvali i do domácnosti, Frýdek-Místek do terénu nevyrazil, domkaře si předvolává na magistrát a zatím všichni předložili revizní zprávu. Do fáze kontroly se nedostal ani Hlučín, revizních zpráv už si vyžádal dvacet.

K analýze popela přistoupil ze všech okresních a některých menších oslovených měst dosud jen Krnov. Během dvou let většinou klesají i počty stížností na čmoudící komíny.

Ačkoliv je podle úředníků postup kontrol zdlouhavý a mnohdy těžkopádný, dílčí posun někteří vidí.

„V některých případech domkaři zažité způsoby topení změnili,“ uvedla Jana Vágnerová z odboru životního prostředí v Krnově. Výhodu vidí i Opava. „Upozornění osoby během šetření, případně písemnou výzvou, může v některých případech vést k většímu uvědomění si toho, že je člověk pod kontrolou, případně že kouřem obtěžuje,“ říká Albert Červeň z tamní radnice.