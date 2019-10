Do Úhlavy se dostala nebezpečná látka, Plzeň zásobuje náhradní zdroj

Škodlivé látky se do Drnového potoka v Klatovech dostaly z dešťové kanalizace ústící z pily firmy Holz Schiller. Ke kontaminaci pravděpodobně došlo už v noci na úterý minulého týdne.

Do potoka se dostala látka, kterou se moří dřevo a je silně toxická. Její přesné složení zatím není známo. Obsahuje ale například pesticidy. Nebezpečná je zejména pro vodní živočichy, ale i lidi. V Drnovském potoce začaly hynout ryby a dá se předpokládat, že jejich počty se budou zvyšovat.

Toxická látka se pak z Drnovského potoka vlila do řeky Úhlavy, která zásobuje Plzeň pitnou vodou. Povodí Vltavy i Vodárna Plzeň stále sledují kvalitu vody a pravidelně odebírají vzorky.

Látka je ředitelná vodou, takže je třeba vyčkat, až koncentrace dostatečně klesne. Kvůli tomu se během soboty navýšil odtok z přehrady Nýrsko. Ta vypustila zhruba milion metrů krychlových vody.

„V neděli se pak v nočních hodinách ze stejného důvodu navýšil odtok také z přehradní nádrže Hracholusky,“ sdělila mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová.

Na základě výsledků odebraných vzorků vodárna preventivně v neděli večer uzavřela nátok do úpravny vody, aby se látka nedostala do procesu úpravy. Podle ředitele Vodárny Plzeň Ludvíka Nesnídala by úprava kontaminované vody znamenala zvýšenou zátěž po stránce technické a technologické.

„Obyvatelé se nemusejí obávat toho, že by se jim dostala do kohoutků závadná voda,“ ubezpečil ředitel vodárny.

Mluvčí Magistrátu města Plzně Eva Barborková v pondělí po poledni sdělila, že hlavní vlna s nejvyšší koncentrací nebezpečné látky z města již odtéká a míří do Berounky.

Plzeňský magistrát nedoporučuje lidem jíst ryby ulovené v Úhlavě a v Berounce, zalévat touto vodou na zahradách, ani napájet s ní dobytek. Nedoporučuje se ani koupání.

Vodárna začala pitnou vodu pro obyvatele Plzně v pondělí odpoledne čerpat z náhradního zdroje z řeky Radbuzy. Ta kontaminovaná není.

„Neustále monitorujeme kvalitu vody v řece Úhlavě, jakmile se dostane koncentrace nebezpečné látky pod hodnotu, kterou bezpečně upravíme na úpravně, tak ji spustíme. A čerpání vody z Radbuzy ukončíme,“ sdělil Nesnídal. Ve vodojemech má vodárna zásobu vody zhruba do dnešní osmé hodiny večerní.

Hasiči nainstalují do Radbuzy čtyři čerpadla, pomocí nichž dodají zhruba 400 litrů vody za sekundu do úpravny vody. Délka hadic z Radbuzy do úpravny je zhruba půl kilometru.

Případem se zabývá i policie. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti,“ sdělila za krajskou policii Pavla Burešová.