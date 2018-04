Rada nejmenovala ředitele hořické školy, dál čelí podezření z manipulací

Konkurzní komise za nového šéfa této školy podle informací MF DNES doporučila Stanislava Neumana.

Žádného uchazeče o ředitelský post komise nedoporučila jmenovat také pro hradeckou střední průmyslovou školu stavební a i zde se konkurz bude opakovat.

O nejasnostech při vybírání nových ředitelů jako první informovala MF DNES už minulý týden. O údajné manipulaci hovořili někteří svědci konkurzů, obavy pod podmínkou anonymity potvrdili i stávající šéfové škol a podpořil je dokonce člen komise pro rozvoj školství.



Přinejmenším nestandardní okolnosti podle starosty Lázní Bělohrad Pavla Šubra provázel konkurz právě na místo ředitele hořické školy. Vítěz konkurzu například nesplnil zákonný předpoklad pro místo ředitele spočívající v předchozím působení v řídicí funkci po dobu alespoň pěti let.

„Podivné bylo i to, že při konkurzu znal perfektně odpovědi i na mimořádně těžké otázky ze školských zákonů,“ konstatoval Šubr.

„S některými řediteli jsme se shodli, že poměr zmanipulovaných a čistých konkurzů je osm ku dvěma. Je to síla, ale bohužel realita,“ řekl další zdroj redakce, který si přál zůstat v anonymitě.

Vše je z naší strany férové, říká náměstkyně hejtmana

Náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová (Východočeši) tvrzení o zmanipulovaných konkurzních řízeních od začátků odmítá.

„Je to spekulace. Musíme vybrat dobrého ředitele a chceme, aby školství na Hořicku bylo stabilizované a získalo jasný směr,“ snaží se vyvrátit nařčení a současně přemýšlí o právních krocích proti Šubrovi, o němž se domnívá, že jako přizvaný odborník s poradním hlasem porušil mlčenlivost v době konání konkurzu.

Podle Berdychové se kraj ocitl pod silným mediálním tlakem, který přirovnala k případu exředitelky hradeckého muzea, jež musela skončit kvůli údajné šikaně (tématu jsme se věnovali v článku Kraj odvolal ředitelku muzea).

„Hořice jsou zakleté. Zemědělská akademie vznikla sloučením tří škol, ta situace není růžová a optimální. My se snažíme školství nastavit a chceme mít co nejdříve nové vedení, abychom tomu nastavili směr. Vše je z naší strany férové, ale neplatí to o straně přísedících,“ upozorňuje Berdychová. Podle ní například neobstojí domněnka, že některé uchazeče by měla z konkurzu diskvalifikovat nedostatečná praxe, což skutečně nejméně u dvou kandidátů reálně hrozilo.

Hejtman se náměstkyně zastal

„Zákon je v tomto směru velmi vágní,“ zastal se Berdychové v úterý na tiskové konferenci hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), jenž uvádí, že uchazeč buď musí splňovat pedagogickou praxi anebo prokazatelně řídící funkci, ale zákon například nespecifikuje konkrétní úvazek.

Nyní je uzavřeno 13 konkurzů na místa ředitelů středních škol, dalších téměř 40 se postupně očekává do poloviny června.

„Byli bychom rádi, kdybychom uchazečů měli víc a měli z čeho vybírat. V některých případech připravenost uchazečů není stoprocentní,“ zmiňuje Berdychová konkurz na místo ředitele hradecké stavební průmyslovky.



Rada kraje se kvůli Zemědělské akademii v Hořicích mimořádně sejde znovu v pondělí.

„Dochází k veřejnému zpochybňování konkurzů, takže považujeme za správné se blíž seznámit s výsledky konkurzní komise,“ prohlásil krajský radní za sociální oblast Vladimír Derner (KDU-ČSL).