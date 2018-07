Ostrava hostí téměř pět set účastníků TBEX se zaměřením na cestování

„V České republice jsem podruhé a strávím tu měsíc. V Ostravě jsem poprvé. Zatím nejsilnější dojem mám z hudebního festivalu, na kterém se tisíce lidí bavily i přes počáteční déšť. Všichni si užívali koncerty, panovala výborná atmosféra. I díky neobvyklému industriálnímu prostředí si odnesu jedinečný zážitek,“ líčí žena, kterou do Ostravy přilákala prestižní konference TBEX (The Travel Blog Exchange).



Konference, na které se potkávají blogeři, vlogeři, youtubeři, fotografové, novináři a další profesionálové z oblasti cestovního ruchu, se koná od roku 2012 v Severní Americe, Evropě, Asii či v Africe. Letos poprvé uspělo s kandidaturou Česko v čele s Ostravou, která se jako první město ve střední a východní Evropě zařadí ke Stockholmu, Athénám, Costa Bravě nebo irskému Killarney, kde už se akce konala.

„Ostrava hostí téměř 500 účastníků ze 43 zemí. Samotná konference probíhala od 26. do 28. července, ale většina lidí stráví poznáváním Česka delší čas, průměrně deset dní,“ uvedl za TBEX Rick Calvert.



Akci podpořila třemi miliony korun Ostrava, 2,5 milionu přidal Moravskoslezský kraj a přispívá i agentura CzechTourism. Podle jejich zástupců se peníze regionu vrátí.

Kraj očekává příliv turistů

„Jsem rád, že se TBEX koná u nás. Doplní sérii významných akcí, které překračují hranice země a profilují Ostravu jako plnohodnotnou turistickou destinaci s vysokým potenciálem. Krátkodobým přínosem akce je ekonomický efekt v podobě útraty delegátů. Hlavním přínosem ale bude zviditelnění naší destinace v online světě a zvýšení prestiže nejen u běžných turistů,“ říká ostravský primátor Tomáš Macura.

V Ostravě jsou každý rok stovky menších konferencí a seminářů. Kvůli tomu tu v minulých letech vznikaly nové sály. Na některé konference přijíždí až 1 500 lidí, většina akcí ale měla dopad jen na účastníky či úzký okruh odborníků. První vlaštovkou, která dostala Ostravu na konferenční mapu světa, byla až 6. ministerská konference Světové zdravotnické organizace (WHO) loni v červnu. Do Dolních Vítkovic tehdy přijely stovky odborníků z 53 zemí, hlavně evropských. TBEX je srovnatelně velká akce, navíc přímo cílí na cestovatele. „Loni přijelo do Moravskoslezského kraje téměř 900 tisíc lidí, kteří zde přespali. Od konference, jejíž účastníci svými příspěvky zasáhnou nejméně 200 milionů lidí, si slibujeme nárůst alespoň o deset procent,“ říká náměstek hejtmana Jiří Navrátil s tím, že region má turistům co nabídnout.

Zaujal Štramberk i Nový Jičín

Součástí programu konference jsou desítky poznávacích výletů po celém kraji. Toho už využil 33letý bloger William Tang z kanadského Toronta, který se na svém blogu podělí s fanoušky například o zážitky z menších měst.

„Ostrava je krásná, ale bylo super poznat i jiná místa. Líbila se mi Štramberská trúba, zkusil jsem i místní specialitu, která chutná jako měkký perník. Jsem ale rád, že štramberské uši nevypadají jako lidské. Když jsem slyšel ten název, lekl jsem se,“ líčí bloger, kterého nadchla i výstava klobouků v Novém Jičíně. „Bylo jich tam hodně, mohli jsme si je všechny vyzkoušet a na závěr si každý mohl vyrobit vlastní malý klobouk,“ popsal.

Ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková říká, že se dlouhodobě snaží podporovat cestovní ruch v regionech. „Pro komunikaci a propagaci destinací využíváme i nová média a sociální sítě. Proto také stále intenzivněji spolupracujeme s youtubery a influencery po celém světě,“ vysvětlila.