Brno hodlá utnout smlouvu na Kleinův palác. Přichází kvůli ní o miliony

Zdobný novorenesanční Kleinův palác na brněnském náměstí Svobody městu nepřináší žádné peníze už 24 let a podle tehdy uzavřené smlouvy ještě dalších 16 let ani nebude. Dům je totiž dlouhodobě pronajatý. A právě to chce nyní Brno řešit a smlouvu vypovědět.

„Pokud se s nájemcem nedohodneme, jsme ochotní jít k soudu. Městu totiž utíkají desítky milionů korun,“ poznamenal brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Brno pronajalo palác firmě Credit Lyonnais Bank Praha dokonce na 90 let. Ve smlouvě se společnost zavázala, že v průběhu tří let budovu zrekonstruuje a během 40 let si vynaložené náklady „odbydlí“. To znamená, že po tu dobu nic platit nebude.

„Když vezmeme, že nájem byl určený na 15 milionů korun ročně, musela by oprava stát 600 milionů. To určitě nestála, my tedy chceme smlouvu ukončit,“ vysvětlil Vokřál.

Nájemce si promluví s právníky

Původní firma se mezitím přeměnila na CL Equipment and Real Estate Leasing, nicméně smlouva platí dál. Podle Vokřála nikdo ze strany města nekontroloval, zda ji skutečně společnost plní.

Zástupce současného nájemce Libor Baroň je v zahraničí a k případu se nechce vyjadřovat. „Město se na nás zatím neobrátilo. Musím všechno probrat s právníky, pak budu moudřejší,“ podotkl Baroň.

Podle něj ale k rekonstrukci došlo v letech 1994 až 1997, což potvrdil i Národní památkový ústav, který na opravu dohlížel. „Vše se dělo pod naší kontrolou. My však nehlídáme náklady, pouze to, zda investor dodržel všechny náležitosti ochrany památky,“ uvedl šéf brněnské pobočky Zdeněk Vácha.

Vadí i zámeček na Špilberku

Podobně jako Kleinův palác je na tom i zámeček Hlídka 2 na Špilberku, jejž v roce 2000 pronajalo město firmě Unispo na 38 let.

Ta sice opravila budovu za zhruba pět milionů korun, ale nájem 50 tisíc ročně je podle Vokřála velmi nízký. I tuto smlouvu chce město „narovnat“.

Na dohody se přišlo ve chvíli, kdy se objekty ocitly na seznamu možné směny s podnikatelem Liborem Procházkou za pozemky za Lužánkami a město na ně nechalo zpracovat znalecký posudek.