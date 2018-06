Pro většinu lidí ze dvou končících ubytoven se náhradní bydlení našlo

Volné byty totiž stále jsou, byť se jejich nabídka vzhledem k situaci stále snižuje. Většinou se jedná o byty v soukromém vlastnictví.



„Z 224 obyvatel z ubytoven Klíšská a Modrá se podařilo vyřešit bydlení pro 168 lidí. Zbývá tak posledních 56 obyvatel. Podle informací sociálních pracovníků šestnáct lidí nekontaktovalo nikoho z úřadu ani obvodů. Pro zbylých čtyřicet nabídky na bydlení existují,“ uvedla mluvčí magistrátu Romana Macová.

Podle sociálních pracovníků však někteří nové ubytování odmítají, a to i několikrát po sobě. Jako důvody například uvádějí, že by to měli daleko do práce nebo se jim nezamlouvá lokalita.

Pokud se tedy rozhodnou nabízených možnosti nevyužít, bez prostředků zůstanou na základě vlastního rozhodnutí. V několika případech se však stalo i to, že rodiny měly před uzavřením nájemní smlouvy, ale pronajímatel nakonec vzal někoho jiného.

Spousta bytů je obsazena, namítá Člověk v tísni

„Situace je těžší, protože většina bytů už je obsazena. Setkali jsme se s tím, že lidé, s nimiž pracujeme, nechtěli odejít například ze Střekova, kde jsou celý život zvyklí, a proto nabídky odmítli. Nebylo to tak, že nechtějí bydlet, jen je to pro ně velký skok a nechtějí opouštět místo, které znají,“ přiblížila Jana Pánková z organizace Člověk v tísni, která spolupracuje s obyvateli střekovské ubytovny Modrá.

„Někteří z těch, co ubytování ještě nemají, se snažili najít si ho. Měli dokonce před uzavřením smlouvy, ale pak se majitel bytu rozmyslel, takže celá práce začala nanovo,“ podotkla Pánková.

Kromě neziskových organizací pomáhá lidem nové ubytování hledat i centrální obvod v čele s jeho místostarostou Karlem Karikou. Těm se podařilo najít prostory po celém městě.

„Všechny byty, do kterých lidé z ubytoven půjdou, jsme vybírali s citem tak, aby se ubytovaní mohli začlenit a aby se nevyvolávaly nějaké sociální nepokoje. Jsou to normální byty po celém Ústí. Nejvíce kolem Předlic, Krásného Března, Neštěmic nebo Střekova,“ prohlásil Karika.

Někteří obyvatelé odešli do jiných měst

„Někteří odešli i do jiných měst. Jedna sedmičlenná rodina se vrátila do České Lípy, další odešla až do Jižních Čech na statek, kde jim ubytování nabídla sama majitelka. Někteří šli například i do litvínovského Janova. Zbývá nám umístit ještě tři samoživitelky a dvě rodiny,“ poznamenal místostarosta.

Celkem čtyři rodiny odejdou do bytů patřících společnosti CPI Byty, které obě rušené ubytovny patří. O jaké byty se jedná či jak dlouhá bude nájemní smlouva, však firma nechce sdělit.

„Další informace bychom jak kvůli ochraně těchto rodin, tak kvůli našim interním obchodním pravidlům nezveřejňovali. Mohu jen dodat, že tyto rodiny budou bydlet v Ústí,“ uvedla mluvčí CPI Michaela Winklerová.

To, že někteří nechali řešení své situace na poslední chvíli a pár dnů předtím, než musí svůj současný domov opustit, nemají kam jít, potvrzuje i Karika.



„Zrovna k nám přišla paní, která bydlí na ubytovně v Klíšské a není zaregistrována na ústecké sociálce. Je to problém, protože teď už je většina vhodných bytů obsazena, máme tedy v řešení dost svázané ruce,“ posteskl si.

Naslouchejte nám, ne aktivistům, radí lidem magistrát

Do řešení situace se zapojil i ústecký magistrát, kde se počátkem tohoto týdne konalo koordinační setkání pracovníků sociálních odborů a neziskových organizací. Na něm se celá situace probírala a řešilo se, kolik je ještě potřeba zajistit domovů. Další schůze proběhne v pátek.

„Je třeba, aby ubytovaní naslouchali našim pracovníkům, nenechali se ovlivňovat aktivisty a přijali nabídky k bydlení. Nedopusťme, aby obyvatelé byli rukojmí těch, kteří šíří nepravdu a poplašné zprávy a svými mediálními projevy se pouze zviditelňují,“ řekla primátorka Věra Nechybová.

Miroslav Brož, předseda sdružení Konexe pomáhající Romům v krizových situacích, se však proti takovému nařčení vymezuje.

„Víme, že některé organizace obyvatelům z ubytoven nabízely byty v lokalitách, kde jsou štěnice, krysy nebo drogové varny, protože jim říkají, že v této situaci je lepší mít jakékoliv bydlení, tak ať to berou. Z našeho hlediska to ale není řešení, jen to zhorší situaci, má to zdravotní rizika a je to nevhodné místo pro výchovu dětí. Říkáme tedy lidem, aby do takových bytů nechodili, když jim ale centrální obvod nebo neziskovky nabídnou normální byt za normální cenu, říkáme jim, berte ho všemi deseti,“ sdělil Brož.

Video z jedné ze dvou končících ústeckých ubytoven: