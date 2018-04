Ostrava chce nejlepší koncertní halu. Mohla by pojmout 1 300 posluchačů

8:56

Koncertní haly, o kterou usiluje už desítky let, se Ostrava dočká do čtyř až pěti let. Její výstavba by měla stát asi 1,5 miliardy korun. Radní města už schválili záměr vypsat mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž.