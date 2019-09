Sál filharmonie bude mít lepší zvuk i sedadla, chystá se i oprava KD Slavie

Filharmonici budou muset kvůli rekonstrukci půl roku hrát v divadelním sále Metropolu, který však také není ideální. V této situaci vychází znovu najevo, jak v Budějovicích citelně chybí moderní koncertní síň.

Vedení města však slibuje nápravu tristního stavu. Chystá prostory nejen pro hudebníky, ale i pro divadlo, které je tu dosud stejně opomíjenou popelkou.

Filharmonie nyní finišuje s přípravou modernizace svého koncertního sálu. „Sundáme balkon, z něhož stejně nic nevidíte. Zůstane tam pouze jedna řada, aby sál lépe dýchal. Vzdušnější bude i díky nové, daleko méně hlučné klimatizaci a menšímu počtu sedadel, jež budou širší a s opěradly,“ popisuje ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda.

Současná kapacita sálu je 218 míst, po rekonstrukci jich bude zhruba o třicet méně. Projektanti z Atelieru 8000 se vypořádali i s často kritizovanou akustikou. „Změníme ji speciálními obklady, vyměníme i osvětlení a necháme opravit varhany, které nejsou v ideálním stavu,“ plánuje Svoboda.

Obnovu zaplatí kraj, který je zřizovatelem orchestru. „Teď se dodělávají detaily v projektu, na přelomu roku se uskuteční výběrové řízení a od března do září by měli řemeslníci koncertní síň v sídle filharmonie obnovit. Máme na to připravených 30 milionů korun,“ říká vedoucí krajského odboru kultury a památkové péče Patrik Červák.

Během úprav domovského sálu budou hudebníci účinkovat v Metropolu. „Pronájmy se nám tam hodně prodražují, přitom jeho divadelní sál je neútulný a má nevyhovující akustiku. Koncerty jsou náročné, hráči se na pódiu špatně slyší,“ líčí šéf filharmoniků.

Na Slavii má město 400 milionů

Pro ředitele Metropolu Petra Holbu nejsou tyto stesky novinkou. Zdejší divadelní sál s 550 sedadly prošel obnovou po požáru v roce 1984.

„Spíš to byl univerzální sál, který byl přestavěn pro Jihočeské divadlo jako domácí scéna pro balet a operu. Jeho technické parametry jsou omezené, zvuk je rozdělený na dvě části: jeden na jevišti a druhý v hledišti. Jsou tam různé doby dozvuku, který je variabilní a lze nastavovat,“ vysvětluje Holba.

„Hudebníci říkají, že je na jevišti suchý zvuk. Ale do hlediště jde zvuk správný. Na zlepšení akustiky bychom potřebovali 4,5 milionu korun, což si jako soukromý subjekt nemůžeme dovolit,“ říká šéf Domu kultury Metropol, který je dlouhodobě největším zázemím pro kulturní a společenský život v Budějovicích a okolí.

Přitom na dohled od Metropolu léta chátrá výjimečná novorenesanční budova spolkového a kulturního domu Slavie, jež patří městu. Ačkoli se sliby na její rekonstrukci získávalo hlasy budějovických patriotů už několik předchozích politických vlád na radnici a před pěti lety radní uvažovali i o jejím prodeji, teď to konečně vypadá na obrat k lepšímu.

„Už do zářijového zastupitelstva jde záměr na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu Slavie. Pro architektonickou soutěž jsme poprvé ve městě zvolili formu soutěžního dialogu. Jeho kouzlo spočívá v tom, že vybraní finalisté mohou své návrhy před porotou postupně upravovat,“ říká náměstek primátora Juraj Thoma.

Město nehledá jen architektonické řešení budovy, ale i její provozní model a součástí zakázky je také revitalizace celého okolí Slavie a vyřešení přístupu k Malši. Pokud vše půjde hladce, v lednu nebo únoru by mohli radní podepsat smlouvu s vítězem na projektovou dokumentaci a někdy ve druhé polovině roku 2021 by město předalo staveniště zhotoviteli stavebních prací.

„V této koalici je politicky dohodnuto, že město je schopno uvolnit na obnovu Slavie 400 milionů korun. Měla by mít dva sály s kapacitou 400 až 450 míst k sezení, prostory pro spolkovou činnost a gastroprovoz,“ popisuje Thoma.

Divadlo vyjde na miliardy

Spolu s rekonstrukcí Slavie chystá město i stavbu nového divadla na Mariánském náměstí.

„Už je hotová studie, ve hře jsou dvě varianty: první počítá, že se do budovy nastěhují všechny čtyři soubory divadla plus filharmonie. Druhá vynechává činohru, která by zůstala v současném sídle, jež by se ovšem muselo opravit,“ objasňuje náměstek primátora s tím, že radní by z nich měli vybrat do konce roku. Zároveň budou rozhodovat o parkovací kapacitě spojené s novou budovou pro divadlo a filharmonii a také o velikosti dvou sálů, které v ní vzniknou.

„To jsou klíčové věci svázané i s cenou stavby, která se bude pohybovat v jednotkách miliard a na jejím financování se bude s městem podílet i stát a kraj. Není reálné, aby byla zahájena v tomto volebním období. Budeme rádi, pokud se nám v něm povede do úspěšného konce dovést architektonickou soutěž,“ plánuje Thoma.

Celou stavbu připravuje pro město renomovaná německá společnost Bühnenplanung Walter Kottke Ingenieure. A přestože je celý proces teprve na začátku, architekti ze zahraničí už se na radnici zajímají o podmínky soutěže.