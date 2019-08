Sál v Císařských lázních bude levnější, rekonstrukce může začít na podzim

„Ověřovací studie přišla s tím, že je možné umístit do prostoru zhruba 300 až 380 osob. Původní požadavek orchestru byl téměř dvakrát tolik, to znamená zhruba 600 osob. Jinak si ale myslím, že ověřovací studie ukázala, že bez toho, aniž bychom zasáhli do samotné budovy, jsme schopni takový sál postavit,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (podrobněji v článku Sál v Císařských lázních vyřeší na pár let chybějící zázemí pro symfoniky).

Zároveň připomněla i požadavek města, podle kterého má jít o sál víceúčelový. Nesloužil by tedy jen Karlovarskému symfonickému orchestru (KSO), ale také pro jiné koncerty, divadlo, kino či ke konferencím.

„Nyní předáme ověřovací studii kraji a budeme doufat, že vše dopadne tak, že se nám podaří tento sál v Císařských lázních vybudovat,“ řekla primátorka.

Náklady na vestavbu by podle ní neměly překročit 100 milionů korun. Sál umožní práci se sedačkami, jevištěm i hledištěm, pod pódiem bude prostor pro zkušebny symfoniků. Podle primátorky se návrh sálu líbí celému vedení radnice. „Myslím, že všichni byli z této možnosti nadšení,“ komentovala.

Důvody jsou přitom dva. Jednak nižší náklady než původně uvažovaných zhruba 150 milionů korun, a pak také nové sídlo pro orchestr. Ten má v současné době zázemí v Lázních III. Ty jsou však soukromé a orchestr je v nich do roku 2022 věcným břemenem.

„Důležité je to, že budeme mít symfonický orchestr vyřešený, ale budeme mít i sál, který v této oblasti chybí. Možná tím najdeme i určitým způsob využití pro Císařské lázně,“ konstatovala Andrea Pfeffer Ferklová.

Symfonici se kvůli sálu sejdou příští týden

O vybudování vyhovujícího sálu pro Karlovarský symfonický orchestr (KSO), kterému chybí vhodné zázemí a jeho koncerty jsou přitom vyprodané, se už dva a půl roku snaží členové spolku Koncertní sál pro Vary. Jeho vznik v Císařských lázních byl jednou z možností.

„Vedení orchestru se se studií teprve seznámí, a to příští týden, kdy k ní zaujme stanovisko,“ uvedl koncertní mistr a člen spolku Martin Ondráček. Na schůzce má být jak ředitel KSO Petr Polívka, tak ředitel Kanceláře architektury města Petr Kropp.

Kraj by rád rekonstrukci Císařských lázní za zhruba půl miliardy korun zahájil co nejdříve. Firmy, které mají o zakázku zájem, se mu mohou hlásit do 4. září. Zástupci úřadu pro ně před časem uspořádali i prohlídku budovy, na kterou jich dorazilo sedm.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová už má od primátorky ohledně vestavby první informace. Studii chce ještě předat k posouzením odborníkům.

„Budeme ji řešit až potom, co se podaří vysoutěžit rekonstrukci Císařských lázní, protože to je teď pro nás priorita,“ uvedla. Kraj už podle ní získal také pravomocné rozhodnutí ministerstva kultury o tom, že na opravu pošle dotaci 250 milionů korun.

„Máme to černé na bílém a řešit to bude příští rada. Mám z toho obrovskou radost,“ řekla hejtmanka.

Kromě státní dotace se bude na obnově národní kulturní památky podílet také kraj, který uvolní 200 milionů, a Karlovy Vary, které pošlou 100 milionů korun. Oprava se uskuteční na etapy, poté by měly Císařské lázně sloužit zejména ke kulturním účelům.