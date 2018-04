Tomáš Klus hrál poprvé za mřížemi, vězeňské turné zahájil v Plzni

Koncertní šňůra Tomáše Kluse po věznicích vznikla náhodou. Zrodila se v hlavě kaplana plzeňské věznice Blažeje Pelána. Kaplanem v Plzni je sedm let, zároveň má na Borech na starost i kulturu.

„Za poslední rok jsem byl na čtyřech koncertech Tomáše Kluse. Úžasně komunikuje s publikem, přímo na koncertě skládá nové písničky podle podnětů, která dostává. Během koncertů chodí i mezi lidi, někoho obejme, s někým si zatančí, dalšímu zazpívá či složí nějaký slogan. Ta jeho nápaditost a komunikativnost mě dostala. Říkal jsem si, že by bylo parádní, kdyby přijel jako jeden z hostů zahrát do věznice,“ popsal Pelán, který si na jednom z koncertů dodal odvahy a zeptal se.

Kaplan, který v mládí hrál v rockové kapele, zajišťuje v borské věznici ročně dva až tři koncerty různých žánrů. Ví, že i muzikantům návštěva a koncert odehraný za mřížemi přináší nové zážitky a zkušenosti.

„Říkal jsem si a doufal, že Tomáš Klus by to tak mohl vzít. Vylíčil jsem mu, co vězni při výkonu trestu zažívají, jaký význam pro ně koncerty mají. Reakce Tomáše Kluse, který dosud v žádné věznici ještě nehrál, byla To bych byl jako Johny Cash! Zalíbil se mu i nápad udělat vězeňské turné, dokonce ho jede na vlastní náklady,“ popsal kaplan.

Po borské káznici a Valdicích, které jsou považované za nejpřísnější kriminál v České republice, zakončí Klus šňůru koncertů po věznicích v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou.

Přímo na koncertě mohli být jen vybraní vzorní vězni

V borské věznici je 1 300 vězňů, koncert na vlastní oči viděla desetina z nich.

Vybraní byli ti nejlepší. Protože se ale koncert odehrál na centrále, hudba byla slyšet i do většiny chodeb ve věznici.

„Je skvělé, že Tomáš Klus vnímá koncertování jako určité poslání. Navíc je i angažovaný, bere si na mušku společenské nešvary a různé zlo. Jeho vzorem byl Karel Kryl. Věznění muži mohou zažít zábavu, ale koncert může vést i k tomu, aby se sami nad sebou zamysleli, a přehodnotili svůj život. Koncerty ve věznici jsou i terapií,“ vysvětlil kaplan Blažej Pelán.

V minulosti dojednal pro vězně koncerty kapel Znouzecnost, Lucky Loosers, Traband, Immodium, ale i kytarového virtuosa Štěpána Raka, mužského vokálního kvintetu Hlasoplet nebo křesťanských uskupení.

Vánoce 2017 v káznici Plzeň-Bory