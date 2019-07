Norská dvojčata Marcus & Martinus sobotním koncertem pobláznila Slavkov

Dvojčata totiž pobláznila nejen dívčí srdce po celém světě. Slavkovský koncert byl navíc jediným vystoupením norských mladíků ve střední Evropě.



Výzvu v podobně velkého open air koncertu nepromarnili. Na facebookových stránkách této události se objevuje především chvála. „Ani jsem nečekala, že budou mít M&M tak skvělou show. Klobouk dolů, jsou dost dobří,“ píše například Blanka Stejskalová.

Mnozí se starším datem narození sem jeli jako doprovod svých dětí. „Dcera je miluje, a tak jsme nemohli chybět. Davy lidí mě vylekaly a museli jsme kvůli dešti do pláštěnek, ale za to její nadšení to stálo. A musím přiznat, že i mně se koncert líbil,“ směje se Darina Hrůzová, která na koncert dorazila ze Znojma.

Někteří návštěvníci ovšem kritizovali parkování, neideální podmínky pro vozíčkáře nebo to, že když odešli z areálu, nemohli se už vrátit.

Norské duo ve Slavkově vynahrazovalo početným českým fanouškům podzimní koncert, který dopadl neslavně. Mělo předskakovat Jasonovi Derulovi, ale koncert byl pár minut před začátkem zrušen kvůli technickým problémům.

Ve Slavkově kromě nich vystoupila také populární skupina Slza nebo finalista českého kola Eurovize Tomáš Boček.

Sedmnáctiletá dvojčata Marcus Gunnarsen a Martinus Gunnarsen zpívají od svých pěti let. Profesionální kariéru jim však nastartovala až před sedmi lety norská talentová soutěž Melodi Grand Prix Junior, kterou bratři s přehledem vyhráli. Jejich debutové album se ihned po vydání vyhouplo na nejvyšší příčku tamější prodejní hitparády.

Celosvětový průlom přišel před třemi roky s albem už kompletně v angličtině. Od té doby nabírá jejich popularita nevídaných rozměrů a aktuálně patří k nejúspěšnějším evropským umělcům nové generace, jen na YouTube mají desítky milionů zhlédnutí.

Sting koncert zrušil, vstupné se vrací od pondělí

Den před norskými dvojčaty se měl ve Slavkově u Brna předvést anglický hudebník Sting, ale koncert ze zdravotních důvodů zrušil. Pořadatelé oznámili, že je momentálně v péči lékařů a ze zdravotních důvodů je nucen zrušit také vystoupení v Mnichově a Stuttgartu. „Sting upřímně lituje zklamání, které svým fanouškům způsobil, omlouvá se za způsobené komplikace a děkuje za pochopení,“ uvedli.

Peníze za vstupenky začne pořadatel vracet od pondělí, lidé se mají s lístky hlásit v místech, kde je zakoupili. Někteří také dali peníze za jízdenku zvláštním vlakem Sting Expres, za ně kompenzace dostanou po odeslání žádosti na webu Českých drah.