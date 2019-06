Teplice se připravují na po čertech natěšený Kabát, zahraje už v sobotu

Na turné kapela vyrazila k výročí 30 let od založení a už vyprodala stadiony v Brně, Bratislavě a Ostravě. Po koncertě v domovských Teplicích ji čekají ještě zastávky v Praze a Plzni.

„Na Teplice se těšíme jako blázni, hrajeme doma a tím je to pro nás speciální. Atmosférou to bude určitě odlišné než jinde, ale jinak si lidé užijí ten stejný koncert a stejnou show jako v ostatních městech,“ zve zájemce na koncert baskytarista a textař Milan Špalek.

„Zahrajeme 32 věcí, mezi nimi i starší pecky, které jsme dlouho nehráli. Program je asi na dvě hodiny čistého času,“ dodává Špalek.

Netěší se prý snad jen na počasí, v sobotu mají totiž být tropická vedra.

„Má být až 35 stupňů. Když do vás pak na pódiu ještě praží světla, tak je to úplná šílenost. Takže jestli se ptáte, zda máme pro domácí fanoušky přichystané nějaké překvapení, tak překvapením bude, jestli to v tom počasí vůbec dohrajeme,“ smál se ve středu Špalek.

Kabát hraje celých třicet let ve stejné sestavě, a přestože se Josef Vojtek, Milan Špalek, Tomáš Krulich, Ota Váňa a Radek Hurčík někdy neshodnou, říkají, že přes „hubu“ si nikdy nedali.

„Ale třeba jsme po sobě házeli cukříky,“ přiznal kytarista Váňa po štaci v Brně. „Když se pohádáme, tak se prostě rozejdeme, ale další den se zase vrátíme. Co si pamatuju, nikdy jsme si nic hrozného neudělali ani na sebe nějak nekřičeli,“ dodal.

Jako předkapely zahrají Doctor Victor a Limettal

Teplická show vypukne pod širým nebem v AGC Aréně Na Stínadlech v sobotu v 18 hodin. Návštěvníci budou ale na svá místa vpouštěni už o dvě hodiny dříve. Klasikou bude vystoupení dvou předkapel, letos se o atmosféru před koncerty na celém turné starají Doctor Victor a Limettal. „Jsou to naše spřízněný party,“ poznamenal Špalek.

Po vstupenkách, které stály v předprodeji podle místa od 300 do 600 korun, se jen zaprášilo. Na sociálních sítích či inzertních serverech se v minulých dnech daly ještě sehnat od překupníků, avšak výrazně dráž.

Třeba na webu bazos.cz se lístky ke stání vyšplhaly až na 600 korun za kus a také vstupenky k sezení byly za dvojnásobek.

Na Facebooku (v události Kabát – 30 let Teplice) se ale ve středu ještě daly sehnat i za původní ceny od majitelů, kteří si návštěvu koncertu na poslední chvíli rozmysleli, a několik volných lístků se objevilo i v předprodejní síti.

Město výrazně posílí MHD

Protože se očekává „plný dům“ (na koncert má podle odhadů pořadatelů dorazit až dvacet tisíc lidí), město Teplice už s předstihem účastníkům doporučilo, aby co nejvíc využili MHD.

Na páteřních linkách 101, 102, 105 a 108 posílilo provoz, pojedou velkokapacitní vozy a po skončení akce po 22. hodině budou posíleny i spoje do jednotlivých částí města.

„Odbor dopravy zajistil ve spolupráci s policií možnost parkování na silnici I/8 směrem od Dubí na Prahu, kde bude osazeno dopravní značení a dohled nad parkováním zajistí policie. Na ostatních komunikacích bude standardní provoz,“ doplnil pro ty, kteří přijedou autem, náměstek primátora Jiří Štábl (ANO).

Show připravuje 400 lidí

Na přípravách koncertu se v lázeňském městě od úterý podílí několik stovek lidí, ať už z pořádající agentury Pink Panther, či z řad brigádníků. Návštěvníkům se snaží zajistit co nejlepší servis.

Praktické informace Koncert ke 30 letům od vzniku Kabátu se koná v sobotu na fotbalovém stadionu Na Stínadlech. Jeho brány se návštěvníkům otevřou v 16 hodin, hrát by se mělo začít v 18 hodin.

Kapela zahraje 32 songů, hity i několik písní, které běžně nehraje. Vystoupí s ní dvě předkapely Victor Doctor a Limettal.

Očekává se návštěva až 20 tisíc lidí, město Teplice proto posílí MHD o velkokapacitní vozy i mimořádné spoje po koncertě.

Pro auta bude povolené parkování i podél silnice I/8 ve směru od Dubí na Prahu.

„S přípravami jsme začali v úterý ráno. Nejprve jsme na trávník položili podlahu tak, aby došlo k jeho co nejmenšímu poškození. Ve středu se staví pódium se střechou a ve čtvrtek se do něj instalují motory na světlo, zvuk a ledky. V pátek budeme stavět zvukovou aparaturu,“ přibližuje Martin Litov z produkce agentury Pink Panther.

Ta má s pořádáním velkých koncertů zkušenosti, před pěti lety připravila i historický největší koncert Kabátu na pražském Vypichu, kam přišlo rekordních 75 tisíc lidí.

V Teplicích se tolik návštěvníků neočekává, i tak na zajištění koncertu pracuje kolem čtyř set lidí. „Jen ochranka jich má zhruba 180,“ zmínil Litov s tím, že se návštěvníci mohou těšit i na kapacitně dostatečný servis jídla a nápojů.

„Jeden velký pivní stan bude stát před areálem, další pak budou v sektorech pro stání. Catering a pivo ale nebudou chybět ani na ochozech,“ podotkl Litov.

A na jaké songy se milovníci Kabátu, kteří už odpočítávají poslední desítky hodin do koncertu, mohou těšit? Radost jim udělají například legendární fláky jako Colorado, Malá dáma, Pohoda, Dole v dole, Burlaci, Kdo ví, jestli či Na sever. Zazní ale i písně, které kapela na koncertech nehraje často, jako jsou Bahno, Raci v práci či vypalovačka Corrida.