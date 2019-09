Koncert Mae se blíží, chce letenku pro psa i nahrávací studio v hotelu

Koncert Mae je naplánovaný na 26. října v DRFG aréně. Společní s ní vystoupí také doprovodný český smyčcový orchestr a osm vokalistů. Diváci se mohou těšit na vizuální show a stage ve tvaru srdce, na které se hudebnice sama podílí.

Mae má vždy speciální požadavky, organizátoři to však chápou. Pro svého malého psa například chce letenku, aby s ní mohl cestovat přímo v kabině pro cestující.

„Někdo se na to může dívat jako na hvězdné manýry. My v branži víme, že to jsou jen legální požadavky profesionální umělkyně. Představte si, že jste na světovém turné dva roky. Musíte si připravit detailně program a vše, i ty největší drobnosti, zanést do smlouvy. Od Vanessy se vyžaduje profesionální výkon, a proto se musí cítit pokud možno dobře,“ popisuje promotér koncertu Dalin Vajčner.

Houslistka také pořadatele požádala, aby v DRFG aréně byla určitá teplota a v prezidentském apartmá vybavení profesionálního nahrávacího studia.

„V hotelu chce také zkoušet, takže díky sehrávání s muzikanty bude mít celý hotel pěkný koncert. Ale to žertuji. Hotelové pokoje totiž bývají dobře utlumené,“ dodává Vajčner.

Mae publiku představí to nejlepší ze své hudební kariéry. Prodala již přes deset milionů desek ve sto zemích světa. Koncert začne v sedm hodin večer.