Kapela Kabát zaplnila Srbskou, pak fandila Brnu. Teď míří do Bratislavy

Vyprodáno bylo už v únoru. Tisíce fanoušků pak šílely, když rockeři zahráli hity Colorado či Malá dáma. Po náročném vystoupení se kapela odebrala do hotelu, v Brně zůstane až do úterý.

Potom ji čeká přesun do Bratislavy, kde odehraje další koncert. Celých třicet let vystupují Kabáti ve stejné sestavě, a přestože se někdy neshodnou, říkají, že nikdy si přes „držku“ nedali.

„Ale třeba jsme po sobě házeli cukříky. A když se pohádáme, tak se prostě rozejdeme, ale na druhý den se zase vrátíme. Člověku je smutno, že… A nejlepší je, říkat si ty hnusné věci po telefonu. Ale co si pamatuju, nikdy nic hrozného jsme si neudělali, ani na sebe nějak nekřičeli,“ usmíval se v neděli na terase hotelu kytarista Ota Váňa, který je autorem hudby k písním jako Burlaci, Na Sever či Banditi di Praga.

V neděli se členové kapely společně vydali na výlet po Brně a sledovali v televizi, jak si ve druhém utkání baráže o postup do nejvyšší fotbalové ligy vede Zbrojovka. „Druhé největší město má hrát nejvyšší soutěž,“ pokyvoval Váňa.

Teď má skupina před sebou jeden cíl. Chce potěšit fanoušky a dokončit novou desku. Ta poslední vyšla před čtyřmi lety.

„Dlouhodobé plány nemáme. A kdy vyjde nová deska? Žádný stres. Vždyť Rammstein teď vydali desku po deseti letech a myslím, že to nikomu nevadí. Dáme ji do světa, až budeme skutečně všichni v kapele přesvědčení, že je dobrá. Zatím máme nahraných osm singlů,“ poznamenal Váňa.

„Přece jenom už jsme starší ročník. Dneska už desky vydává málokdo, kapely vydávají singly a dávají je na sociální sítě. Jdou písničku po písničce a pak až vydají album toho, co hrají na koncertech. Už to není, že se čeká na desku. My jsme ale zvyklí jít opačnou cestou. A to nejprve vydat desku a pak koncerty,“ dodal baskytarista a hlavní textař skupiny Kabát Milan Špalek.

Dodnes vzpomíná na začátky, které nebyly vůbec jednoduché. Původně thrashmetalovou kapelu založil s kamarády v Teplicích už v roce 1983. Členem se tehdy stal i zpěvák Josef Vojtek, dnes hlavní tvář kapely.

Kvůli odvodům na vojenskou službu ale pohromadě nevydrželi. Naplno se tedy začala historie kapely psát až v roce 1989, kdy se členové znovu dali dohromady a dva roky nato vydali první desku.

Pokora v nás zůstává dodnes, říká Váňa

„Vydat desku za socialismu bylo z říše pohádek. Navíc rocková kapela. Kdo tenkrát hrál? Vzpomenu si jen na Olympic. Pomohl nám pád komunismu, zrovna jsme byli v nejlepším věku a plné síle. Moc jsme si tenkrát vážili, že můžeme vydat desku. A ta pokora v nás zůstává dodnes. Pokaždé když přejíždím Rozvadov po cestě do Německa, tak si uvědomím, že to dřív nešlo,“ vzpomíná Váňa.



Teď se už všichni těší na koncert na Slovensku. „Myslím, že se máme teď radši než za společného státu, a je to dobře,“ myslí si Váňa. „Když se nám opravdu povede koncert, lidi nám to vrátí. A je jedno, kde hrajeme. Kapely někdy haní fanoušky, ale fakt záleží na nás, co předvedeme,“ poznamenal Špalek.

Letošní šňůru koncertů Kabát pojmenoval Po čertech velký turné 2019. Kromě Brna a Bratislavy zahrají rockeři také v Ostravě, Praze, Plzni a Teplicích.