Felixové Slováčci rozehrají v pardubické aréně filharmoniky i Beksu

Felix Slováček junior při basketu zahraje i zazpívá Felix Slováček se svým synem Hlavním hostem společného projektu Beksy a Komorní filharmonie Pardubice bude se svým otcem saxofonista a klarinetista Felix Slováček mladší.

„Z nápadu zahrát v Pardubicích jsem byl nadšený, protože s filharmonií už jsme

v minulosti spolupracovali já i můj otec. Těším se na tolik lidí a skvělou atmosféru,“ prohlásil Slováček mladší ve videorozhovoru na stránkách klubu. „Líbilo se mi i to, že je to charitativní akce. Jakmile je to pro děti, beru všechno,“ doplnil Slováček. Jaké hudební „menu“ na návštěvníky koncertu čeká? „Diváci se mohou těšit na perly ze 70., 80. a 90. let. Zazní slavné skladby z různých filmů nebo Montyho čardáš. Já i zazpívám,“ vypočetl Felix Slováček mladší. Basketbal jako takový prý na vlastní kůži zažil jen jako kluk ve škole. „Co si pamatuju, snažil jsem se při něm spíš vytvářet šance pro druhé, protože basketbal je týmová hra,“ poznamenal. „Závodně jsem hrál miniaturgolf (druh minigolfu), kde jsem mezi juniory měl i medaile. Pak klasika - fotbal, plavání...,“ sdělil Slováček mladší.