Koncem dubna se v Jablonci nad Nisou budou rozdávat zdarma kompostéry

Kompostéry jsou zatím uskladněny v areálu Jablonecké energetické (Brandl), kde se také budou občanům města vydávat. „S žadateli na místě sepíšeme smlouvu a kompostér jim předáme. O termínech vydávání budeme všechny informovat e-mailem, případně telefonicky,“ popisuje průběh Barbora Šnytrová z odd. správy veřejné zeleně, která má celou administrativu kolem kompostérů a žádostí o ně na starosti. První kompostéry budou rozdány na konci dubna, další pak v průběhu května a června. Jednotlivé žadatele bude jablonecký magistrát dopředu informovat o termínech pro vyzvednutí kompostéru.

Na nákup 1200 kusů domácích kompostérů získal Jablonec evropskou dotaci. „Po dobu udržitelnosti dotačního projektu, tj. do roku 2023 budou kompostéry občanům bezplatně zapůjčeny, poté přejdou do jejich vlastnictví,“ vysvětluje Šnytrová.

Po první březnové vlně podávání žádostí zůstalo v zásobě ještě téměř 500 kompostérů. „Na jednání dubnového zastupitelstva budu předkládat vyhlášení další výzvy pro předkládání žádostí o kompostéry. Tentokrát to bude výzva bez časového omezení, což je pro občany výhodnější v tom smyslu, že nemusí hlídat termíny a my budeme uspokojovat žádosti do vyčerpání zásob,“ prozrazuje svůj záměr náměstek primátora Miloš Vele.

Projekt „Kompostéry pro občany města Jablonec nad Nisou“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.