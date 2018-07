Kvůli vrtulníku bude komunitní centrum v Jihlavě o patro nižší

Budova má být oproti původnímu záměru přibližně o třetinu menší. Nová, přepracovaná studie už je na světě.

„Teď podle ní vysoutěžíme projektovou dokumentaci. Byl bych rád, kdyby se na jaře příštího roku mohlo začít stavět,“ informoval za investora náměstek jihlavského primátora Vratislav Výborný (ČSSD).

Důvody ke změnám v projektu byly dva. „Jeden z nich je ten, že ve směru ke komunitnímu centru vzlétá vrtulník zdravotnické záchranné služby. Proto bylo nutné budovu o jedno patro snížit. Vyjadřoval se k tomu i Úřad pro civilní letectví. Hrozilo, že vrtulník by o budovu mohl škrtat podvozkem,“ vysvětluje důvody Výborný.

Dalším důvodem pro změnu byly podle náměstka také vysoké finanční náklady. „Projektant se poněkud rozmáchl. Cena se vyšplhala až na 75 milionů korun. Teď by se měly náklady vejít do 40 milionů. V novém projektu jsme například snížili počet zasedacích místností,“ poznamenal Výborný.

Zájem má dvacet organizací

V komunitním domě by měly mít své kanceláře, klubovny a společné prostory k setkávání neziskové organizace sdružující lidi s různým tělesným a zdravotním handicapem. Jihlava podporuje řadu těchto organizací příspěvkem na nájem.

„Ty však sídlí různě po městě v často nedůstojných podmínkách, což by se se vznikem nového komunitního domu mělo změnit. Také pro město by to bylo ekonomicky zajímavější než dotování nejrůznějších nájmů,“ zdůvodňoval už před rokem potřebu komunitního centra Vratislav Výborný.

Zájem o využívání těchto prostor má přibližně 20 organizací. Patří mezi ně například Bílý kruh bezpečí, Svaz neslyšících, Liga vozíčkářů nebo také TyfloCentrum Jihlava, zajišťující poradenství a servis pro nevidomé a slabozraké.

„Myšlenka komunitního centra se nám moc líbí. Podmínky, které nám byly ze strany magistrátu nabídnuty, jsou až nadstandardní. Nyní sídlíme v budově Globusu, do jejíž opravy se nyní hodně investovalo. Ale předpokládáme, že právě kvůli tomu bude v příštím roce růst nájem. Už jenom ze strachu o zvyšování nájemného bychom komunitní centrum brali,“ říká Antonín Křoustek, vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí.

Do komunitního centra už se také těší členové městské organizace Senioři ČR. „Jsme teď ve starém domě, kde je velká zima a vydáváme obrovské náklady na vytápění. Do nového se proto vysloveně těšíme. Plánujeme tam přestěhovat i naši knihovnu, která má tři tisíce svazků. Využívat by ji měly všechny organizace, které budou v centru působit,“ plánuje Pavla Radová, předsedkyně městské organizace Senioři ČR.

Komunitní centrum nechá magistrát postavit v areálu jihlavské nemocnice – za heliportem záchranářů. Sousedit bude nejen s nemocnicí, ale i s pečovatelskými domy města. Navazovat bude zároveň na dům pro seniory, který chce v sousedství nechat vybudovat kraj.

Středisko nejen pro seniory

Právě koncentrace těchto budov na jednom místě považuje vedení města za devizu. Vzniknout tak má jakési centrum pro seniory, sociální a zájmové skupiny.

„Lidé budou mít možnost vzájemně se navštěvovat a využívat jednotlivých služeb. Například dům pro seniory má poskytovat i různé wellness procedury,“ podotkl Výborný.

Areál bude disponovat parkovištěm s vyhrazeným místem pro vozíčkáře. Hlavní přístupová cesta povede z ulice Za Prachárnou.

Proti myšlence komunitního centra není ani opoziční zastupitel Vítězslav Schrek (ODS). „Pokud má město vymyšlené, jak bude centrum financované, kdo tam bude fungovat a za jakých podmínek, tak proč ne,“ vyjádřil se.