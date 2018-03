Komunisté kdysi zrušili zahradu, teď by se mohla před klášter vrátit

Pořádají se tu Hejnické slavnosti, mají zde základnu závody Hejnicman a Hejnický dřevorubec a při dobrém počasí odtud startují horkovzdušné balóny při akci Cimrmanova žárovka. Jinak je travnatá plocha před chrámem Navštívení Panny Marie v Hejnicích opuštěná. To by se ale mělo výhledově změnit. Společnost Klášter Hejnice, která provozuje vzdělávací a poutní dům, chce totiž místu vrátit jeho původní účel.

„Tento pozemek býval klášterní zahradou. A to až do 80. let minulého století, kdy komunisté zahradu zrušili, vykáceli tam stromy a keře a nechali tam postavit silnici na Ferdinandov. Dodnes je ta silnice nezkolaudovaná, jde o černou stavbu,“ říká ředitel Kláštera Hejnice Jan Heinzl.

Starosta chce zachovat aspoň spojku dvou silnic

Jednou z jeho priorit je tak v určité podobě zahradu obnovit. „Pozemek patří klášteru, toto majetkové vlastnictví je nezpochybnitelné. Naší povinností je tento stav uvést do původní podoby, ale s ohledem na to, že jsme ve 21. století. Rádi bychom tu v budoucnu zřídili veřejný prostor, kde se budou moci lidé v klidu a bezpečí setkávat. I z různých setkání s obyvateli Hejnic vyplynulo, že tady takový prostor chybí. Nejde to ale rozhodnout jen tak. Je důležité, aby spolu zasedly všechny strany. Jak my, tak vedení města, památkáři a urbanisté. Společné jednání je v tomto případě alfou a omegou,“ zdůraznil Heinzl.

Louka před klášterem hostí řadu kulturních i sportovních akcí. Na loňských Hejnických slavnostech se představil například Čechomor.

I podle starosty Hejnic Jaroslava Demčáka půjde v tomto případě o citlivou věc. „Někteří lidé asi ponesou nelibě, že se současná silnice na Ferdinandov zruší a bude se jezdit tak, jako kdysi. Tedy buď Klášterní ulicí, nebo spojkou od papírnictví k bývalému hotelu Perun. Určitě budeme hájit, aby tato spojka zůstala zachovaná, protože si neumím představit, jak by pak vyjížděly autobusy od Ferdinandova do kopce u pošty na hlavní křižovatku a pokračovaly dál na Bílý Potok,“ uvedl Demčák.

Důležité podle něj také bude, aby rozšířená zahrada nebyla jen pro potřeby kláštera, ale byla veřejně přístupná. „Ale plány počítají s tím, že to bude pro všechny, takže to by mohlo emoce mírnit. Osobně vidím pozitivum v tom, že by tam bylo něco jiného než opuštěný zelený plac a kolem něj čtyři cesty jako dnes,“ řekl Demčák.

Před klášterem vykácí lípy

Jakou podobu by obnovená klášterní zahrada měla mít ale zatím není jasné. „Počítáme s tím, že vznikne pracovní skupina, která se tím bude zabývat. Ale vidím to až na dobu po podzimních komunálních volbách, nic nás netlačí. Naším cílem je, aby Hejnice byly hezčí, což obnovená zahrada může naplnit. Navíc je chrám nově národní kulturní památkou, takže si zaslouží, aby i jeho okolí tomuto statutu odpovídalo,“ dodal Heinzl.

A proměna už se plánuje nejen pro klášterní zahradu. Město už disponuje posudkem od Agentury ochrany krajiny a přírody na lipové stromořadí před vstupem do baziliky. Na jeho základě se lípy vykácí.

„Bohužel, v dávné minulosti se nechaly lípy hodně přerůst a pak se brutálně prořezaly. Třetina z nich je odepsaná, část poškozená. Jednali jsme proto i s památkáři, jak postupovat, protože jde o součást celého klášterního areálu. Nakonec jsme se dohodli na modelu, že se vykácí všechny lípy a vysadí nové. Bude se to ale dělat na dvě etapy v rozmezí dva až pět let, aby se nové stromy stačily uchytit a povyrůst,“ zmínil Demčák.

Z parčíku zmizí i čtyři přerostlé jehličnany, které dnes brání pohledu na baziliku. Nahradí je nižší stromy, které národní památku nebudou zakrývat. Ke kácení dojde nejspíš za rok.