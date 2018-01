Komunikace na Husově náměstí v Písku bude částečně uzavřena

9:23

V souvislosti se stavebními pracemi – nástavba a vestavba domu čp. 2, bude jednosměrně uzavřena místní komunikace na Husově náměstí v Písku ve směru z ulice Zeyerova do ulice Harantova, a to v termínu od 5. do 24. února 2018. Následně v období od 12. do 26. března 2018 bude komunikace ještě krátkodobě uzavírána podle potřeb stavby.