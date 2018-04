Většina starostů velkých měst v kraji chce na podzim znovu kandidovat

Většina chce pokračovat, někteří své plány tají. Nikdo však neřekl, že na podzim končí. Tak dopadla anketa MF DNES s primátory a starosty.

„Ano, rozhodl jsem se pokusit o obhajobu funkce ještě na jedno volební období,“ reagoval primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO), což zdůvodnil tím, že jedinou motivací je dokončení strategických projektů města.

Macurovy plány však zřejmě může zvrátit dění v Praze. „Pro definitivní rozhodnutí budou ještě důležité konkrétní kroky vedení ANO při sestavování nové vlády, které předurčí další směřování hnutí na celostátní úrovni,“ naznačuje primátor, že bedlivě sleduje vládní námluvy hnutí s dalšími stranami a sdruženími.

Bohumín: čtyřiadvacet let a možná další čtyři

Dokončení projektů zmiňuje například i primátorka Havířova Jana Feberová (ČSSD). Do vedení města se jako náměstkyně dostala až v červnu 2016, za půl roku už byla primátorkou. „Takže ve volbách samozřejmě chci kandidovat,“ konstatovala s tím, že kandidátka havířovské ČSSD se ještě tvoří.

Od roku 1994 vede Bohumín sociální demokrat Petr Vícha. „Přiznám se, že byly chvíle, kdy jsem váhal, jestli čtyřiadvacet let není dost. Ale kolegové v zastupitelstvu mě přesvědčili,“ řekl Vícha, který bude kandidovat i do Senátu. „Podařilo se toho hodně, ale při dnešních metodách předvolebních kampaní člověk nikdy neví, jak to dopadne,“ dodal bohumínský starosta.

Na uhájení primátorské pozice se chystá i Radim Křupala z Opavy. „Měl bych být lídrem kandidátky ČSSD,“ potvrdil a jedničkou ČSSD nejspíše bude i primátor Karviné Jan Wolf: „Obhajovat svůj post chci. Je tady spousta projektů, které jsem nastartoval a chtěl bych je dokončit. Záleží však na členské základně, jak se rozhodne, protože v rámci městské organizace jsme kandidátku pro podzimní komunální volby ještě neschvalovali.“

Vrtkavá politika? Ano, ale lidé ocení práci

Do předvolebního boje se pouštějí i starostka Třince Věra Palkovská (nez.), starosta Českého Těšína Vít Slováček (KDU-ČSL) a první muž Nového Jičína Jaroslav Dvořák (ČSSD).

„Počtvrté povedu naše sdružení. Záleží mi na dalším rozvoji města,“ konstatovala Palkovská.

„Politika je vrtkavá, ovšem na menším městě lidé spíše než politickou příslušnost posuzují starostu a vedení města podle odvedené práce,“ je přesvědčený Slováček.

Novojičínský Dvořák upozornil, že je zatím pouze navržen na lídra. „Rád bych dokončil rozjeté nadčasové projekty,“ naznačil.

Hnutí ANO to má složitější než v roce 2014

Chuť pokračovat ve funkci projevili i starostové Bruntálu Petr Rys (nez.), Hlučína Pavel Paschek (nez.) a Kopřivnice Miroslav Kopečný (ODS).

Starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová (nez.) poznamenala, že dotazy na kandidaturu jsou ještě předčasné.

Starostka Krnova Jana Koukolová Petrová (ANO) rovnou vzkázala, že na takové dotazy zatím nebude odpovídat. Vůbec pak nereagovali sociální demokraté ve vedení Frýdku-Místku Michal Pobucký a Orlové Tomáš Kuča.

Politolog Pavel Šaradín z Palackého Univerzity v Olomouci řekl, že v komunálních volbách sice voliči dávají větší váhu místním osobnostem před celostátní politikou, rozhodně však nelze říci, že by měla malý vliv. „Hlavně ve velkých městech bude výsledek například hnutí ANO znatelně záviset na tom, jak se bude dařit Andreji Babišovi v sestavení vlády a s kým se nakonec dohodne na spolupráci,“ upozornil Šaradín.