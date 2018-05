Na okraji metropole jsou tématem komunálních voleb školy

Před čtyřmi lety ve volbách v Praze 15 tehdejší starosta Pavel Klega (ODS) neuspěl, stejně jako vlivný člen ČSSD Karel Březina. Využít popularity hnutí ANO tehdy naopak dokázal podnikatel Milan Wenzl a po přesvědčivém vítězství se jako jeho lídr dostal až do čela hostivařské radnice.

Jeho vůbec první volební období ve funkci starosty mu nyní pomalu končí a Wenzl přiznává, že z politické scény odcházet nehodlá. „Mám ještě mnoho síly pokračovat a je pochopitelné, že budu chtít znovu kandidovat,“ říká s tím, že by se měl zároveň objevit i na kandidátce pro volby do zastupitelstva hlavního města.



Podle jeho slov městská část v příštích letech potřebuje například vybudovat novou policejní služebnu v lokalitě Na Košíku a vyřešit problémy s parkováním nebo s nedostatkem kapacit ve školkách.

„Myslím si, že dokážu oslovit občany městské částí i obyvatele Prahy s jasnou představou, kam by město mělo směřovat, aby bylo dobrým a bezpečným domovem. Byl bych nerad, kdyby město vedli amatéři a zelení aktivisté,“ říká Wenzl a pravděpodobně tím naráží na své současné koaliční partnery z uskupení Patnáctka náš domov. Za ním totiž stojí Zelení a dále KDU-ČSL i nezávislí kandidáti.

Právě s nimi má nyní ANO při řízení městské části četné neshody. Už za pár měsíců se ve volbách proti sobě postaví jako největší soupeři. „Existují otázky, které nás začaly postupně rozdělovat. Mezi ně zejména patří výstavba v Praze 15, kde my žádáme, aby byla pestřejší a v menším rozsahu. Na tom se nyní neshodneme,“ reaguje místostarosta Prahy 15 a možný příští lídr uskupení Marcel Pencák.

Radotín plánuje novou radnici

Ve zcela jiné situaci se nyní nachází Karel Hanzlík, starosta Prahy 16, která leží na opačném konci metropole. Jeho ODS má pohodlnou většinu 12 křesel v patnáctičlenném zastupitelstvu, protože ve volbách před čtyřmi lety získala takřka 70 procent hlasů a zaznamenala nejvýraznější vítězství v celé Praze.

Zkušený komunální politik je na radnici už od poloviny devadesátých let, poslední tři volební období je starostou. A rád by jím byl i napočtvrté. „Ano, kandidátku povedu. Rozhodl o tom jednomyslně volební sněm místního sdružení,“ sdělil Hanzlík, o němž se uvažovalo také jako o adeptovi do Senátu ve zdejším obvodě číslo 17. Kandidaturu ale odmítl.

Městskou část podle jeho slov čeká v příštích letech především vytvoření koncepčního řešení centrální části Radotína včetně výstavby nové radnice, služebny policie anebo zkapacitnění křižovatky pod parkem na náměstí Osvoboditelů.

Seriál Volby a městské části MF DNES ve svém seriálu zjišťovala, které osobnosti se objeví na kandidátkách do podzimních komunálních voleb v jednotlivých městských částech. Tento díl věnující se menším městským částem je poslední.

Další hlavou radnice, která chce svůj post na podzim obhajovat, je Hanzlíkova stranická kolegyně a dlouholetá starostka Prahy 17 Jitka Synková, která se stane lídryní tamní kandidátky ODS. Také ona má jasné plány, kterými je především dostavba dvou nákladných projektů: sportovního centra Řepy a domu s pečovatelskou službou.

A z části shodné priority má pro příští volební období i Hana Moravcová (Šance pro Počernice), která se na podzim hodlá znovu stát starostkou Prahy 20. Chce totiž nechat vybudovat kryté sportoviště a bazén. Kromě toho slibuje zlepšení dopravy v Horních Počernicích i výsadbu nové zeleně.

O přízeň voličů se bude jako nestraník za hnutí Pro Prahu ucházet také v současnosti první muž radnice Prahy 22 Martin Turnovský. Tvrdí totiž, že od rozdělané práce by se mu špatně odcházelo. „Absolutní prioritu má výstavba školského areálu pro 27 tříd ZŠ Romance s náklady 320 milionů korun. Následují nová MŠ V Bytovkách, výstavba dvou tělocvičen nebo nový dům s pečovatelskou službou Betlímek,“ jmenuje Turnovský.

Spolupráce při stavbě metra

Lídrem kandidátky TOP 09 se v Libuši s největší pravděpodobností opět stane starosta a exposlanec Jiří Koubek. V případě svého znovuzvolení chce dokončit rekonstrukci ulic v městské části, rozšířit kapacity ve školách i školkách nebo postavit tělocvičnu v základní škole v Písnici. Důležitou otázkou je podle něj také aktivní spolupráce s magistrátem při chystané výstavbě nové linky metra D nebo při budování obchvatu Písnice.

Do voleb v Troji půjde také Tomáš Bryknar. Zda však bude obhajovat funkci starosty, jisté není. Jeho uskupení Trojský kůň by mělo tentokrát kandidovat v širší koalici, jejíž součástí má být i STAN. „Nominace na post starosty vzejde z širší diskuse kandidátů a podporovatelů našeho sdružení,“ říká Bryknar. Není překvapením, že jeho prioritou je řešení kritické dopravní situace, kterou mají z velké části na svědomí návštěvníci zoo. Dalším bodem programu je regulace nové bytové výstavby nebo například vybudování zeleného záchytného parkoviště u Trojského mostu.

A zájem obhájit svoji funkci má mezi jinými i starostka Zličína Marta Koropecká (dříve Pro Prahu), která chce podle svých slov v příštích čtyřech letech dokončit zejména projekty v oblasti životního prostředí nebo školství.