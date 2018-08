Většina politiků z vedení měst v Plzeňském kraji se pokusí křesla uhájit

Patří mezi ně například starosta Klatov Rudolf Salvetr z ODS, starosta Domažlic Miroslav Mach ze Sdružení pro město Domažlice nebo starosta Tachova Jiří Struček z ČSSD.

V Plzni se do souboje o hlasy chystá šestnáct volebních stran. V komunálních volbách v roce 2014 jich bylo 17.

Magistrát nyní listiny pro volby přezkoumá. „Nejpozději do 18. srpna rozhodne o registraci či odmítnutí,“ uvedla mluvčí magistrátu Eva Barborková. Strany mají možnost do 6. srpna doplňovat kandidáty nebo jejich pořadí.

Vzhledem k situaci na celostátní politické scéně, která se do výsledků komunálních voleb v Plzni tradičně promítá, budou pravděpodobně hlavními favority klání o primátorský řetěz volební lídr ANO Roman Zarzycký a jednička na kandidátce ODS poslanec Martin Baxa. V roli volebního lídra ČSSD ve městě jde do voleb znovu současný primátor Martin Zrzavecký.

Favoritem voleb v Plzni je ANO, které zvítězilo ve městě před čtyřmi roky, ale skončilo v opozici. Ve volební sestavě ANO se na předních místech objeví současní zastupitelé, jako například Ivana Mádlová, David Procházka nebo Petr Fišer.

Známá sestava doprovází i Martina Baxu z ODS. Za ním figurují například náměstek primátora Pavel Šindelář nebo radní David Šlouf.

Podobné je to u ČSSD. Za primátorem Zrzaveckým budou kandidovat jeho náměstek Pavel Kotas a náměstkyně Eva Herinková.

Piráti budou plzeňskou radnici dobývat s lídrem Pavlem Bosákem - zastupitelem Plzně-Litic a odpůrcem stavby průmyslových hal na okraji města.

Občany patrioty vede do voleb senátor Chaloupek

TOP 09 má na prvním místě kandidátky jméno svého plzeňského šéfa Michala Vozobule. Volební jedničkou KSČM v Plzni je Václav Štekl a u SPD je to poslankyně Jana Levová. Lídrem KDU-ČSL je náměstek primátora Petr Náhlík a Občany patrioty vede do voleb senátor Václav Chaloupek.

Krajský manažer ODS Michal Šašek řekl, že za občanské demokraty budou své posty hájit známí starostové včetně legendy starostování Jana Löffelmanna ve Kdyni. Udržet na radnicích se chtějí i starostové z ČSSD.

Celkem osm kandidátů podalo přihlášku pro letošní volby do Senátu ve volebním obvodu číslo 11 zahrnujícím Domažlicko a část Klatovska.

Své křeslo zde bude obhajovat Jan Látka z ČSSD. Za ODS se mu postaví náměstek hejtmana Vladislav Vilímec, který je zároveň místostarostou Kdyně. ANO vyšle do voleb na Domažlicku předsedu kontrolního výboru domažlického zastupitelstva Miroslava Vokáče.

Za KSČM tam jde do voleb někdejší poslanec a bývalý krajský zastupitel Josef Švarcbek. Za TOP 09 bude kandidovat oční lékař a bývalý poslanec Michal Janek. Piráti vsadili v domažlickém obvodu na projektanta Viktora Krutinu. Barvy SPD bude v obvodu hájit pracovník v kovovýrobě a fotograf Milan Obdržálek.

Křeslo v Senátu bude obhajovat Milada Emmerová

Ve volebním obvodu číslo 8 zahrnujícím Rokycansko a severní Plzeňsko bylo podáno také osm přihlášek do voleb do Senátu. Svůj mandát senátorky na dalších šest let zde bude obhajovat Milada Emmerová z ČSSD.

Konkurovat jí budou starosta Vejprnic Pavel Karpíšek z ODS a za KSČM zastupitel Horní Břízy Zdeněk Chýnovský.

Kandidátkou ANO je režisérka a scénáristka Lucie Groene. Piráti si vybrali za kandidáta lékaře a bývalého záchranáře Zdeňka Hesse.

SPD zde posílá do voleb radiologického asistenta Davida Redla. TOP 09 postavila do voleb aktivistu Martina Uhlíře známého z demonstrací proti akcím ruské motorkářské skupiny Noční Vlci.