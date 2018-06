Nezvyklý volební dvojboj si letos prožije Petr Poul z Jihlavy. O podporu voličů bude usilovat ve dvou kampaních na dvou různých místech kraje. Jednak by měl vést kandidátku SPD v komunálních volbách v Jihlavě a zároveň kandidovat do Senátu na Třebíčsku.



„Ano, byl jsem navržen členy naší strany. Definitivně to však musí potvrdit krajská konference. Do té doby se může stát ještě cokoliv,“ potvrdil Poul možnost kandidatury ve dvojích volbách naráz.

Kdo chce také být jihlavským primátorem Jaromír Kalina (KDU-ČSL) - náměstek primátora

(KDU-ČSL) - náměstek primátora Karolína Koubová (Forum) - kulturní manažerka

(Forum) - kulturní manažerka Petr Laštovička (ODS) - středoškolský učitel

(ODS) - středoškolský učitel Radek Popelka (ANO) - náměstek primátora

(ANO) - náměstek primátora Petr Poul (SPD)* - asistent poslance

(SPD)* - asistent poslance Ladislav Vejmělek (KSČM) - ekonom

(KSČM) - ekonom Vratislav Výborný (ČSSD) - náměstek primátora

(ČSSD) - náměstek primátora Vít Zeman (Žijeme Jihlavou) - poradce územního rozvoje města Pozn.: * - je navržený jako lídr kandidátky, jeho pozici však musí ještě potvrdit krajská konference SPD

Petr Poul je vystudovaný právník a bývalý provozovatel jihlavského bazaru Levňásek. Zároveň pracuje jako asistent poslance Radka Kotena. Do Senátu se pokoušel probít už předloni, tehdy ve svém domovském městě.

Kandidovat ve dvou různých volbách v jednom termínu jako problém nevidí. Díky tomu, že žije v Jihlavě, zná prý potřeby města. Se záležitostmi a problémy, které zase trápí třebíčský senátní obvod, se prý postupně seznámil při práci pro poslance Kotena. Ten má ve druhém největším městě kraje svoji poslaneckou kancelář.



„Mám zkušenosti. A to i z předcházející kampaně do senátních voleb. Tak asi proto mě členové doporučili,“ dodal Poul.

Podle něj není příliš pravděpodobné, že by uspěl v obou volbách. Kdyby však hypoteticky nastala situace, že by si musel vybrat mezi místem uvolněného radního na jihlavském magistrátu a křeslem ve Valdštejnském paláci, kde má své sídlo horní komora parlamentu, zvolil by si druhou možnost.

„Nedělám si ambice na radního, chtěl bych hlavně do zastupitelstva. A nevidím důvod, proč by Jihlava nemohla profitovat z mého angažmá v Senátu,“ říká kandidát, jenž za nejvýznamnější problém k řešení v krajském městě vidí špatnou dopravní situaci.

Souboj tří současných náměstků a několika nových tváří

Své lídry pro komunální volby v krajském městě už znají všechny subjekty, které jsou momentálně přítomny v zastupitelstvu. Největší šanci na primátorské křeslo má zřejmě lídr hnutí ANO Radek Popelka.

Utká se přitom se dvěma politiky, s nimiž nyní spolupracuje v městské radě. Kandidátku lidovců povede další z náměstků, Jaromír Kalina. A sociální demokraté vybrali Vratislava Výborného, jehož stranický kolega Rudolf Chloupek po volbách už být primátorem nechce.

Naopak na nové tváře se rozhodli vsadit občanští demokraté. Jejich kandidátku povede učitel jednoho z pražských gymnázií Petr Laštovička. Ten dosud s komunální politikou nemá žádné zkušenosti. Z druhého místa mu bude krýt záda další nováček, plavecký trenér Petr Ryška. A teprve až za ním na kandidátce figuruje první člen „staré gardy“ a současný zastupitel Jaromír Huňáček.

„Myslím, že město má nevyužitý potenciál. Tak nějak cítím, že Jihlava je spíše největším okresním městem na Vysočině než krajskou metropolí,“ popsal Laštovička jednu z věcí, která ho přiměla ucházet se o post primátora.

TOP 09 vytvoří s Piráty a Zelenými koalici bez celebrit

Malé překvapení svým voličům nachystala také TOP 09. Ta se pro letošní volby spojila s Pirátskou stranou a Stranou zelených, vytvořily koalici s názvem Žijeme Jihlavou. V čele kandidátky stane Vít Zeman.

Poprvé po osmi letech se však strana rozhodla vzdát „služeb“ svého nejúspěšnějšího kandidáta Marka Hovorky. Ředitele festivalu dokumentárních filmů voliči pravidelně vykroužkovali ze zadních pozic.

„Nechceme naše značky stavět trochu populisticky na známých osobnostech, které jsou sice významné ve svých projektech, ale nejsou odborníci v řízení města,“ zdůvodnil Zeman, proč se Hovorka zařadil jen na seznam podporovatelů, stejně jako organizátor festivalu Prázdniny v Telči Milan Kolář.